Son pocas regiones en donde hay desplazados por violencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son muy pocas las regiones del país en donde hay desplazados por la violencia y quienes han salido se ha buscando que regresen a sus comunidades de origen.

"Informar que son pocas, muy pocas las regiones en donde hay desplazados (por la violencia), no es el tiempo de antes, muy pocas y lo que se está haciendo en estos casos es buscar que la gente regrese a sus comunidades cómo sucedió hace poco en Aguililla, Michoacán, y en esa región".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que si necesita apoyo su gobierno intervendrá porque nada de lo humano le es ajeno.

"Si se necesita ayuda por desplazados y gente que está sufriendo eso es parte de nuestro trabajo, nada humano nos es ajeno, todo el apoyo a quien lo requiera".

Señaló que este tema no es central en las reuniones de gabinete de seguridad, no obstante señaló que la SSPC y la Secretaría de Gobernación, por medio de la subsecretaría de Derechos Humanos atienden a todos los que necesitan el apoyo, pero afortunadamente -insistió- no se presenta una situación de desplazados como había antes.