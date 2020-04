Sonora aplica "Quédate En Casa Obligatorio"

Para mitigar la propagación masiva del Covid-19 en Sonora, el Consejo Estatal de Salud, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y los alcaldes de los municipios que concentran 90% de la población aprobaron implementar el programa "Quédate En Casa Obligatorio, Fase 2", a partir del lunes 13 y hasta el 30 de abril. Estas nuevas disposiciones establecen únicamente 6 causas justificadas para salir del resguardo domiciliario y circular en vía pública, durante lo que se considera fase crítica de esta pandemia; y, para garantizar que solo se trate de actividades esenciales las que motivan el desplazamiento fuera de casa, se acordó reducir a una sola persona la tripulación en un vehículo particular.

El Consejo Estatal de Salud se constituyó en sesión permanente para alcanzar la meta de reducir en 85% la presencia de personas movilizándose en las calles y espacios públicos, "con acciones disuasivas permanentes, y coercitivas, si fuera necesario, con el auxilio de las Policías Municipales y Estatal de Seguridad Pública, así como de las fuerzas armadas", indica información del gobierno del estado.

El secretario de Salud Enrique Clausen Iberri expuso que al ser Sonora uno de los estados con tasas más altas de mortalidad por Covid-19 se hace necesario establecer de forma inmediata acciones más estrictas para lograr que la gente se quede en casa. "Tenemos datos fundamentados de que la estrategia Quédate en casa solo ha logrado reducir en 45% la presencia de gente en las calles y espacios públicos cuando requerimos reducir en 85% esta movilidad para que sea efectiva la medida de distanciamiento social y resguardo domiciliario", dijo, al precisar que hay datos científicamente probados que establecen que para que una vacuna tenga efecto en una comunidad, debe aplicarse cuando menos al 85% de la población, si no, no sirve.

En función de ello el Consejo delineó la lista de situaciones justificadas para estar fuera de casa, de tal manera que con esta nueva medida Quédate en Casa Obligatorio Fase 2, la autoridad municipal y en su caso las corporaciones policiacas municipales y Estatal de Seguridad Pública tendrán la facultad para vigilar que las personas salgan a la calle sólo para realizar las siguientes actividades esenciales: las únicas 6 causas por las que podrías salir de casa en Sonora

1. Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

2. Asistencia a centros sanitarios, hospitales o centros de salud o un establecimiento con actividad esencial.

3. Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, únicamente si es actividad esencial.

4. Retorno al lugar de residencia habitual.

5. Asistencia y cuidado a mayores, menores dependientes, personas con discapacidad o especialmente vulnerables.

6. Desplazamiento a entidades financieras (bancos).

Asimismo, y a fin de garantizar que las personas únicamente salgan de casa durante esta contingencia por motivo de estas actividades esenciales, se acordó también sancionar la utilización de vehículos particulares cuando vayan más de una persona a bordo y en movilidad peatonal, no se permitirá desplazarse en grupos. Con el establecimiento de estas medidas, y estas seis causas justificadas para circular en la vía pública durante la contingencia, se faculta a las corporaciones a aplicar sanciones administrativas en caso de desacato injustificado al resguardo domiciliario, de acuerdo con sus atribuciones establecidas en los Bandos de Policía y Gobierno de cada ayuntamiento.

De acuerdo a este decreto las sanciones podrán ser apercibimiento, multa, arresto, hasta el uso de la fuerza pública para el traslado de personas a su casa, incluso la puesta a disposición del ministerio público a personas que hayan sido diagnosticadas con Covid-19 y sean sorprendidas sin respetar la cuarentena, resguardo domiciliario o aislamiento obligatorio que hay sido ordenado por las instancias médicas. Estas medidas son de alcance estatal y aun cuando fueron avaladas por doce ayuntamientos, el resto pueden acogerse a este mismo acuerdo. Ante el secretario de gobierno Miguel Pompa Corella, se aprobó crear una Comisión Estatal y Municipal para cumplir y promover el cumplimiento de las solicitudes y determinaciones del Consejo Estatal de Salud, para que esta instancia "brinde su apoyo para disminuir en fase progresiva el desplazamiento o movilidad humana en las vías urbanas y carreteras de jurisdicción estatal".

Esta Comisión será presidida por el secretario de Seguridad Pública, José David Anaya Cooley y estará integrada por los titulares de las secretarías de Salud, del Trabajo y de Hacienda; las coordinaciones estatales de Protección Civil y de Protección contra Riesgos Sanitarios y las y los presidentes municipales de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Guaymas, Empalme, Cajeme, Navojoa, Huatabampo y Villa Pesqueira a quienes se contactó a través de conferencia en línea para la ratificación de estos acuerdos.

En su intervención el secretario Anaya Cooley presentó varias medidas a implementar desde el ámbito de la seguridad pública para dar curso a la fase progresiva de disminución del desplazamiento humano y fortalecimiento del resguardo domiciliario corresponsable, atendiendo el derecho fundamental a la protección de la salud; asimismo, protocolos de aproximación y dispersión humana; cierre de playas y puntos turísticos y las medidas de seguridad antes referidas.