Sonora aprueba "Ley Olimpia" y cambio de identidad de género

El Pleno del Congreso de Sonora aprobó dos iniciativas vanguardistas a favor de las mujeres y la comunidad LGTB+. La primera fue la Ley de Protección Integral contra la Violencia Digital, conocida como la "Ley Olimpia" y la segunda, el cambio de identidad de género en las actas del Registro Civil del Estado.

Con la "Ley Olimpia" se busca proteger a la población de la violencia que se ejerce a través de los medios digitales. "Y creo, que logramos que el bien jurídico a tutelar fuera también la intimidad sexual. Un artículo distinto, un delito distinto", expresó la diputada María Dolores del Río del Partido Movimiento Ciudadano (MC), quien dio lectura a la iniciativa.

Este jueves 1 de octubre, la ley que protege la integridad sexual de las mujeres en Sonora fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado, celebró la legisladora. La Ley Integral contra la Violencia Digital fue propuesta en marzo por la gobernadora Claudia Pavlovich y se le incluyeron adecuaciones propuestas por colectivos feministas y congresistas.

"Me parece afortunado porque logramos que se incluyera el delito de Violación a la Intimidad Sexual. La propuesta original no fundamentaba la reforma en base al espíritu de la Ley Olimpia. Tampoco incluía el delito", dijo.

La diputada del Grupo Parlamentario de Morena, Alicia Gaytán Sánchez celebró la aprobación unánime de la Ley Olimpia, la cual garantizará la protección de las mujeres sonorenses. Comentó que después de diversas revisiones al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado, a la Ley Estatal de Responsabilidades y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia del Estado de Sonora, se logró que la iniciativa se apegara al espíritu de Ley Olimpia. "Celebro que hayamos llegado a estos acuerdos y que se incluyera el término 'intimidad sexual' que era lo más importante. Al lograrlo, se cumple con los colectivos y con las mujeres que han sido agredidas sexualmente y que una vez entrada en vigor la Ley podrán acudir a la instancia donde se les va a atender y dar respuesta a su problema", externó.

Gaytán Sánchez mencionó que Sonora formará parte de los 22 Estados de la República Mexicana que han modificado el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, creando el delito de violación a la intimidad sexual e incluyendo una nueva modalidad o tipo de violencia, como lo es la digital. Agradeció a los diputados e integrantes de los colectivos de mujeres que participaron en los diferentes foros y reuniones que organizó para el logro de este cometido, y que además formularon propuesta para incluirlas en la presente ley.



Modificación de identidad "trans"

También se aprobó que las y los sonorenses que deseen modificar su acta del registro civil para variar su sexo e identidad podrán hacerlo en las oficinas del Registro Civil del Estado, tras aprobarse la iniciativa promovida por la diputada Miroslava Luján López de Morena. La legisladora morenista explicó que una vez publicado el dictamen en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, cualquier individuo podrá modificar su acta, sin necesidad de promover un juicio que resulta oneroso y que este se lleve a cabo a través de un procedimiento claro y sencillo que no obstaculice la intención de cualquier sonorense de variar su sexo e identidad en un acta de registro civil. Explicó que la identidad apropiada de una persona es la llave, no solamente para acceder al bienestar personal y libre desarrollo de la personalidad, sino también para su inclusión social y democrática, así como su acceso a los espacios de la sociedad.

"Como sociedad no podríamos tener una actitud retrograda, el hecho de que existan personas que no coincidan con los gustos, preferencias o estilos de vidas de las personas que forman parte de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Tránsgenero, Trasvesti, Transexuales, Intersexual, Queer (Lgbtttiq), no significa que se les otorgue el derecho de pisotear su dignidad como personas o de no reconocer sus derechos", expresó.

Luján López mencionó que a pesar de que con la transexualidad no se afectan los derechos de terceros, las personas que deciden ser "transexuales" son uno de los grupos poblacionales más discriminados o violentados en el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales en México, puesto que la desinformación, estigmatización y falta de garantías en favor de este grupo social impactan sobre su dignidad y libre desarrollo.

Reacciones encontradas Olimpia Coral Melo, la joven mujer que motivó esta iniciativa tras ser violentada en su intimidad con un video, en redes sociales se manifestó en contra de lo aprobado este día en el Congreso. "#LeyOlimpiaSonora Gracias a todas las compañeras que pusieron el cuerpo y su tiempo, gracias al movimiento feminista ??aunque les pese a ellos y no las nombren, gracias a todas ustedes. Ellos son la clase política no tienen intereses legítimos", publicó en sus redes sociales.

"Solo no nos olvidemos que el poder que ejercen sobre nosotras y sobre nuestras dignidades no será para siempre hermanas". "No solo se necesita una reforma, sino un cambio de raíz, lo hemos dicho todo el tiempo: sin seguimiento, sin protocolos y sin capacitaciones no sirve por completo. Por eso le estamos jodiendo mucho para darle seguimiento 'La ley olimpia no es un texto nada más, es una causa', externó.

"No sé preocupen diputados de Sonora. El patriarcado les aplaude por criminalizar a las mujeres y por violar su libertad de expresión. Cuando el machito te aprueba, ¡Aguas! Que le has cedido toda la dignidad". En cambio la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Tránsgenero, Trasvesti, Transexuales, Intersexual, Queer (Lgbtttiq), celebró la iniciativa aprobada para que se pueda hacer el cambio de identidad en las actas del Registro Civil. "Felices de ser testigo de esto ¡felicidades a lxs hermanxs tttrans de Sonora! #SerTransEsPosible", expresaron en redes sociales.

"Con 17 votos a favor ( Morena, PT, MC, Panal) y 16 encontrá ( PAN, PES,PRI) es aprobado el reconocimiento jurídico de las personas Trans en Sonora, ¡Felicidades!". "Sonora aprueba el proyecto de Decreto de reforma a la Ley del Registro Civil para la Identidad de Género. ¡¡Felicidades a la población trans!! #SerTransEsPosible".