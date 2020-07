Sonora descarta clases presenciales durante 2020

En Sonora no habrá clases presenciales en el próximo ciclo escolar 2020-2021, sino de manera virtual, debido a la situación atípica que se ha presentado por la pandemia del Covid-19.

"El virus no nos ha dado tregua, ni aquí en Sonora ni en el mundo entero, es un comportamiento atípico, anormal, por ello les comunico: por ningún motivo podemos iniciar clases presenciales en ningún nivel, absolutamente en ninguno", informó Claudia Pavlovich Arellano.

La gobernadora dijo que la suspensión de clases presenciales obedece a que no se debe poner en riesgo la salud de los estudiantes, maestros directivos, personal educativo y sus familias.

Y precisó: "No se puede estresar más al sistema de salud de la entidad regresando a las y los alumnos a las aulas, ya que en este proceso se pueden incrementar los contagios".

En la revisión que se realizó, de manera virtual, con todos los integrantes del sector educativo de la entidad, de la situación que priva en la entidad, por la pandemia del Covid-19, concluyeron que no se debe regresar a las aulas, porque no hay las condiciones que salvaguarden la salud de alumnos, maestros y personal administrativo.

Además, en esta revisión se informó sobre el uso de estrategias para la educación en el hogar, el fortalecimiento del trabajo a distancia, mediante la comunicación personalizada con los estudiantes y sus familias, a través de diversos mecanismos, teniendo siempre el cuidado de la salud de alumnas, alumnos, maestros y demás personal del sistema educativo.

José Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, resaltó el trabajo y disposición de las y los docentes de Sonora para adaptarse a los nuevos tiempos y poder llevar educación, mediante métodos alternativos, distintos a la actividad presencial, a todas y todos los alumnos.

"Trabajaremos internamente en cada nivel educativo con cada subsecretaría, tenemos una meta y tenemos un gran reto son nuestras niñas, niños, y adolescentes: cerca de 850 mil alumnos que están inscritos en el sistema educativo estatal en Sonora son atendidos por alrededor de 50 mil trabajadores, estamos listos para enfrentar esta nueva situación", aseguró.

En su momento, Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, expuso que, a través de distintas plataformas virtuales, las alumnas y alumnos generaron distintas evidencias para dejar constancia de su aprendizaje, esto sin salir de sus casas.

"Se establecieron mecanismos para que estudiantes realicen actividades educativas desde sus hogares, se habilitaron plataformas tecnológicas en bachillerato y universidades para la educación a distancia, privilegiando contenidos esenciales y aprendizaje de acuerdo al nivel educativo y al área del conocimiento específico", expuso.

Y Patricia Calles Villegas, subsecretaria de Educación Básica, reconoció el esfuerzo de las y los docentes en la entidad, quienes se adaptaron a las herramientas tecnológicas y de comunicación para hacerles llegar sus clases a las y los estudiantes en Sonora.

"Aprendimos que el honorable compromiso y vocación de las maestras y maestros de Sonora están por encima de una práctica profesional regular, dieron el extra", agregó la subsecretaria.