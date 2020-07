Sonora solicitará cierre temporal de la frontera por Covid en Arizona

Para disminuir riesgos ante el repunte de casos Covid-19 en Arizona, y contener el crecimiento de la pandemia en Sonora, Enrique Clausen Iberri, secretario estatal de Salud, anunció que solicitará el cierre temporal de la Frontera con Estados Unidos.

Buscará, dijo, ante el Consejo Estatal de Salud, un acuerdo mediante el cual se haga una petición formal al Consejo de Salubridad General en México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que dicte el cierre temporal de la frontera con Estados Unidos a visitas no esenciales.

En Sonora se han registrado 8 mil 533 casos y 870 defunciones; mientras que en Arizona se han confirmado 74 mil 533 contagios y mil 588 decesos por coronavirus.

El secretario de Salud en la entidad indicó que Sonora hace un esfuerzo para contener el crecimiento acelerado de contagios que ha estado enfrentando en el último mes y la cercanía con Arizona representa en este momento un riesgo adicional porque en ese territorio estadounidense se ha registrado un aumento de casos tras la reapertura económica.

Clausen Iberri reiteró la importancia de poner en marcha las medidas que sean necesarias para proteger la salud de los sonorenses y una de ellas, en estos momentos, debe ser reducir el cruce fronterizo de Estados Unidos hacia México para visitantes que no tengan actividades esenciales qué realizar en lo inmediato y que únicamente se permitan por motivos comerciales y laborales, tal como lo ha establecido el gobierno estadounidense para los cruces que van de México hacia ese país.

La petición, señaló, será para que el Consejo Estatal de Salud emita una solicitud formal dirigida al Consejo General de Salud, que es el máximo organismo facultado para la toma de decisiones de carácter sanitario en el país, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que evalúen la pertinencia de aplicar una restricción temporal a visitantes no esenciales, en la demarcación que corresponde a la línea fronteriza entre Sonora y los estados de Arizona y Nuevo México con los que colinda.

"Esta petición está fundamentada en la preservación de la salud de la población sonorense y en la certeza de que no afectará las relaciones comerciales y de trabajo que seguimos manteniendo con nuestros vecinos de Arizona, Nuevo México y, en general, con Estados Unidos y que han estado vigentes durante la contingencia sanitaria", subrayó.