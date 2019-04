Sorprende a Bachelet el nivel de violencia

Ciudad de México.- El gobierno federal firmó un acuerdo con Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que la Guardia Nacional tenga asesoría internacional, asistencia técnica, seguimiento en materia de capacitación, participación ciudadana, mayor transparencia, rendición de cuentas y dignificación de la función policial.

Este martes, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue testigo de honor de la firma del acuerdo entre Bachelet y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon.

La alta comisionada cerró su gira con una conferencia en la que manifestó su sorpresa de lo que encontró en México. Expresó su sorpresa al saber que en México hay 40 mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar y que prácticamente se asesina a 10 mujeres a diario en el país.

"Para mí ha sido una sorpresa lo que me he encontrado, sorpresa en el sentido de que, sin duda el caso Ayotzinapa lo conocimos bien por la prensa e hicimos seguimiento. Yo quiero decir que el número de 40 mil desaparecidos no era algo que yo tuviera así de claro, o de los 26 mil cuerpos sin identificar o de caso 10 mujeres asesinadas cada día.

"Yo sabía de la violencia, sin duda, eso lo sabía muy bien, pero no tenía impresión de la dimensión de lo que habían sido estos casos graves de violación a los derechos humanos", mencionó la expresidenta chilena.

Bachelet Jeria exclamó que México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006 a la fecha.

Bachelet Jeria inició su última jornada en México al signar el acuerdo con el gobierno federal y señaló que el modelo de Guardia Nacional debe superar la violencia e inseguridad que se ha padecido en los últimos 12 años.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, subrayó que la firma es algo histórico. Dijo que antes se utilizaba al Ejército y a la Marina de manera extralegal para realizar operativos contra el narcotráfico.

Durazo Montaño dijo que el gobierno no cree en los atajos de la violencia para garantizar la seguridad pública.