Sorprende llegada de medusas a playas de puerto Progreso

Inesperadamente y por primera ocasión que se tenga conocimiento, asomaron en playas de este puerto, el principal de la costa de Yucatán, varias medusas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Desarrollo Sustentable aún no determinan qué tan dañinas son y qué repercusiones pueden traer a la salud de las personas.

A través de su cuenta de Facebook, el alcalde Julián Zacarías Curi recomendó a la población no hacer contacto con estas medusas debido a que pueden causar reacciones alérgicas o dolorosas para algunas personas.

Señaló que por lo anterior, y hasta que el mar se encuentre libre de las medusas, el servicio de la playa se mantendrá cerrado.

"Se recomienda: No tocar las medusas en la playa, no sacarlas del mar, no cazarlas y no intentar alejarlas con alguna extremidad".

Las medusas aparecieron en algunos puntos de las playas de este puerto, el más cercano a Mérida, y hasta donde se tiene conocimiento es la primera ocasión que aparece este tipo de fauna en la zona.

De igual forma, aunque las medusas son pocas, se dijo que pudieron llegar inesperadamente por corrientes marinas.

No es común que se observen en las playas y por ello se pidió a la gente que se abstenga de acercarse o pretender tocarlas.

Por su parte, autoridades de la Semarnat, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) o la Conagua ni tampoco la Secretaría de Salud han emitido alguna versión oficial sobre estas medusas, sus características y el riesgo que podrían representar.