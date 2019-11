Sorprenden a zoofílico que violaba a un perro en Oaxaca

Luego que se diera a conocer que un sujeto aprehendido por abusar sexualmente de un perro en la ciudad de Oaxaca fue vinculado a proceso, animalistas confirmaron que la tarde de este jueves fue liberado.

De acuerdo con la causa penal 1073/2019, la tarde del pasado 25 de noviembre una mujer se percató que un hombre estaba agrediendo sexualmente a un canino. Al ser descubierto, él intentó agredirla y escapar con el perro hacia el puente Guadalupe Victoria, en las riberas del río Atoyac, pero fue interceptado por otras personas que se percataron de la situación y solicitaron el auxilio de policías

La activista de protección animal Ydaliz Bautista informó que la liberación del imputado sucedió luego de que las autoridades notificaran su proceso penal.

La decisión, señala, es porque la zoofilia, como delito tipificado en el Código Penal del Estado de Oaxaca, no alcanza una pena mayor a los seis meses, y dada la duración de un proceso para fincar la responsabilidad de esta violación, cuando reciba la sentencia habrá finalizado su condena.

Ante ello, las autoridades notificaron al imputado que deberá firmar cada mes un documento oficial sobre el cumplimiento de requerimientos como la no repetición del delito, así como no acercarse a ninguno de los denunciantes o a sus familias.

Lo anterior "es complicado", explica la animalista, pues presuntamente se trata de un hombre que vive como indigente por lo que podría ausentarse a la firma de dicho documento, además de incurrir nuevamente en el delito de abuso sexual contra algún animal en situación de calle.

En tanto, Ydaliz Bautista relató que Lucho, el perrito que fue abusado sexualmente en repetidas ocasiones por él, se encuentra bajo el resguardo de otra activista recibiendo atención médica.

Sus lesiones son graves pero se encuentra estable, y hasta el momento no se ha confirmado que padezca alguna enfermedad venérea; no obstante, la médica veterinaria a cargo de su caso ha señalado que requerirá atención psicológica tras lo que ha padecido.

Activistas confían en que su recuperación sea pronta para que pueda encontrarse con una familia responsable que lo adopte.