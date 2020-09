Sorteo acaba con un símbolo del neoliberalismo: Lotenal

Con el sorteo del avión presidencial, México acaba con el símbolo del neoliberalismo, afirmó Ernesto Prieto Ortega, director de Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

"Llegó el día, y es importante por la trascendencia que va a tener esta rifa, sorteo, como le quiera llamar la gente, es muy importante porque estamos acabando con el símbolo del neoliberalismo, que era ese majestuoso, lujoso, único avión presidencial, era una vergüenza tener un avión de estos con tanta gente pobre".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario comentó que el gasto exacerbado en administraciones pasadas dejó al Sistema de Salud en crisis, por eso desde que inició el año se planeó sortear el avión y destinar los recursos recaudados al sector salud.

"Nos dejaron los sistemas de salud destrozados, esto lo planeamos en enero, luego vendría la pandemia, pero nos está apoyando para salir adelante y a mí me gusta mucho la participación de la gente, si se fijan, el pueblo viene a ayudar al licenciado Andrés Manuel López Obrador", dijo.

Prieto Ortega detalló que el sorteo iniciará en punto de las 16:00 horas y tendrá una duración de dos a tres horas y media. Para quienes deseen seguir el sorteo, Lotenal instaló una pantalla frente al edificio El Moro.

"A las 4 en punto damos el campanazo y empiezan los primeros números ganadores, esto durará de 2 horas a 3 horas y media, es lo que durará el sorteo. Vamos a transmitirlo en vivo", dijo.

El funcionario aprovechó para disculparse con las autoridades sanitarias debido a que la gente no respetaba la sana distancia para comprar los últimos cachitos del avión presidencial.

"Parece una romería, que nos disculpen las autoridades, pero no estaba en nuestra lógica, no podemos impedir el derecho de la gente de adquirir un cachito", expresó.