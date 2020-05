Sospechan de empleados de hotel por presunto secuestro de médicos

Los presuntos plagiarios en un hotel de 13 médicos originarios de Monterrey y un militar procedente de Chiapas se identificaron como miembros de la Unión de Tepito, sin embargo, la Fiscalía local indaga una estafa de grandes magnitudes que incluye a los empleados del hotel, ubicado en Tacubaya, en la alcaldía de Miguel Hidalgo.

Luego de las primeras declaraciones de los médicos y enfermeros, estos dijeron que llegaron a la capital para ofrecerse como voluntarios en el autódromo Hermanos Rodríguez, lugar que se habilitó como hospital para atender a pacientes con coronavirus, para eso, les ofrecieron de manera gratuita el hotel antes mencionado, que aparentemente ya era una trampa.

Una vez instalados, la primera llamada la hicieron a la habitación 315, de alguna manera la voz que se identificó como integrante de la Unión de Tepito, logró convencer al médico de concentrar a todos los enfermeros en una sola habitación.

El supuesto líder criminal les pedía 300 mil pesos para liberarlos y los engañó asegurando que afuera del hotel e incluso, en el pasillo había gente armada y que de no pagar esa cantidad, los matarían ahí mismo.

Las víctimas aseguran que escucharon ruidos extraños, por lo que la autoridad, no descarta que empleados del hotel tenga participación en la estafa.

De momento no hay detenidos, pero se espera que en las siguientes horas y conforme avancen las investigaciones, se pueda esclarecer este intento de estafa.