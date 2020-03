"Soy experto en tema de género", asegura López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, y ante el Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le enoja que se le cuestione sobre esto, debido a que es tolerante en el tema de género.



En conferencia de prensa en Palacio y ante la intervención de la activista y periodista Frida Guerrera, quien denunció amenazas y acoso por parte de diversos sectores, por su apoyo a la causa de mujeres, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su gira por Zacatecas, el domingo 8 de marzo, Olga Sánchez Cordero tomará la palabra, además que se entregará un informe sobre las acciones que ha hecho para evitar la violencia contra este sector.

"No me enoja que se cuestione sobre el tema de género, soy tolerante, no tengo ningún tipo de problemas de conciencia, he estado en la vanguardia en todos los temas de justicia y de la defensa de los derechos humanos, pero desde hace 40 años, no existía todavía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y yo ya estaba defendiendo causas justas de violencia contra hombres y mujeres. No tengo porque sentirme agredido ante ningún cuestionamiento".

"Estoy empapado (con el tema de género) soy, no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto, porque tengo comunicación con la gente, siempre ando a ras de tierra y recojo los sentimientos de mujeres y de todo el pueblo, tengo una comunicación permanente, tengo esa dicha enorme de recoger los sentimientos del pueblo y vamos el 8 de marzo a tener un acto para conmemorar el Día de la Mujer, ya hasta tengo cuidado, que no lo vayan a tomar bien, pero vamos a tener un acto en Fresnillo, Zacatecas el domingo es parte de una gira que tengo".

Y agregó: "Voy a estar en San Luis Potosí, en Zacatecas y el domingo en Fresnillo va hablar la secretaria de Gobernación, donde por cierto, va hablar la coordinadora del gobierno federal en Fresnillo, Zacatecas que es mujer".

Ante la denuncia que hizo Frida Guerrera de amenazas de diversos grupos tras su intervención hace unas semanas en Palacio Nacional, y ante el señalamiento de Marco Olvera, quien se presenta como periodista del portal "Bajo Palabra", esta mañana quien preguntó a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) si habría algún modo de revisar los movimientos de dinero de la activista y demás políticos y personajes que han llamado a sumarse al paro nacional por presuntamente recibir fondos extranjeros para esta causa, el presidente exclamó:

"Ya que no te ataquen, que nadie ataque a nadie, amor y paz".

Frida Guerrera señaló que en las convocatorias que ha participado y convocado, "no hemos hecho ninguna pinta ni se ha roto ningún vidrio, nadie me paga o me financia, no soy priista o panista, llevo 12 años contando historias, haciendo reportajes. No soy funcionaria, soy una comunicadora pasante de sicología para que vean como vivo", dijo.

El presidente informó que la secretaria de Gobernación y la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) informarán sobre todo lo que está haciendo su gobierno en cuestión de las mujeres, "porque a lo mejor es un problema de comunicación y de lo que puede también hacerse para mejorar las acciones, fortalecer acciones en la protección de mujeres, pero todos los días tratamos el tema, todos los días de 6 a 7 de la mañana, sabemos que pasa en el país y estamos trabajando para lograr la paz y la tranquilidad y que no haya violencia; va a informarles la secretaria de Gobernación".

López Obrador recordó que el 9 de marzo habrá total libertad y sin riesgo de que se sancione a ninguna trabajadora del gobierno federal por unirse al Paro Nacional de Mujeres, aunque señaló que "solo no quiero que nos confundan como esas empresas o banco que están diciendo que se dará el día, no, aquí nosotros tenemos una concepción distinta; no es lo mismo, dicen que va haber hasta descuentos, como una festividad y es algo serio, para mi la verdad, hay mucha hipocresía".