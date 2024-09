"Soy fundadora de Morena a mucho orgullo", die ministra Loretta Ortiz

El año pasado se pronunció contra la elección de jueces por voto popular, pero ahora la ministra Loretta Ortiz Alhf se volcó en apoyo a la reforma judicial, porque se asumió como "fundadora de Morena, a mucho orgullo".

Ortiz Alhf y su homóloga Lenia Batres Guadarrama aparecieron este jueves de manera sorpresiva en un mitin de jóvenes por la reforma judicial frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al estilo Morena en el que se repartieron playeras y se hicieron caracterizaciones de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, contra quién gritaron las consignas: "Piña entiende la justicia no se vende", "Piña va a caer".

Ante más de cinco mil estudiantes de la UNAM, UAM, IPN, UACM y de universidades del país, la ministra Ortiz Alhf agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberla nominado como ministra y dijo que todos sus votos y fallos que ha emitido han Sido a favor del pueblo.

"Vengo a agradecerles su apoyo a esta reforma al Poder Judicial. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo, fundadora de Morena, Morena, y fui propuesta por el Presidente de la República para ser Ministra de la Suprema Corte, distinción que le agradezco en infinito y todas las resoluciones y votos que he emitido han sido a favor del pueblo, el de la electricidad, el de los derechos al agua, derecho de las mujeres, derechos de niños y niñas, siempre están sometidos a la voluntad del pueblo".

Y añadió: "Somos sus servidoras, estamos para servirles, esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia, solo para servirles, este es mi mandato y que lo quiero seguir guardando y respetando y ejerciéndolo, y eso va a ser gracias a su voto, nosotras vamos a ver por los derechos del pueblo, siempre, muchas gracias por su apoyo. ¡No están solas, no están solas, no están solas!".