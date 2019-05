"Soy hombre, no soy maricón", dice guardia de Palacio Nacional

"Soy hombre, no soy maricón", dijo la mañana de este viernes un elemento de seguridad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al intentar impedir que reporteros de Milenio y EL UNIVERSAL grabaran los trabajos de remodelación del salón Tesorería en Palacio Nacional, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador da su tradicional conferencia mañanera.

Al pedir el nombre de los reporteros, el guardia dijo "soy hombre, no soy maricón. ¿Me está dando sus datos para que lo visite?", según puede verse en un video difundido en redes sociales.

"Aquí no es público", dijo el guardia en la puerta del salón de Palacio Nacional ante la insistencia de los reporteros.

"Me dieron órdenes mis jefes", dijo. ¿Quiénes son sus jefes?, se le preguntó. "Pues investíguenlo, ustedes para eso están, ¿no? Son periodistas", respondió.

Los trabajos de remodelación en el salón incluyen la colocación de una alfombra, como EL UNIVERSAL pudo documentar.

La reportera de Milenio publicó la grabación en su cuenta de Twitter.

Mire qué cosas.



Resulta que para los elementos de seguridad de la @SHCP_mx Palacio Nacional NO es un espacio PÚBLICO; está PROHIBIDO ver o grabar lo que sucede en salón tesorería si no está presente el Presidente y los militares TE GRABAN.



"No soy maricón", por si algo faltaba.