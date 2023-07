Soy una mujer de leyes, dice Yasmín Esquivel

Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, aseguró que continuará desempeñando su función porque es una mujer de leyes que no ha consentido ni consentirá ninguna vulneración a los derechos de quienes exigen justicia, ya sea de su persona o de terceros.

Al conmemorar este martes el Día del Abogado con personal de la Universidad Tepantlato, Esquivel Mossa afirmó que el único cauce para dirimir una controversia propia, política o ajena, son los tribunales, a los que compete resolver conforme a derecho.

“Soy una mujer de leyes y para mí ese es el único cauce para dirimir una controversia propia, política, ajena, acudir a los tribunales a los que compete resolver conforme a derecho, frente a la violación de los derechos fundamentales de una persona. En un Estado de Derecho no existe otra vía que no sea la vía judicial cuando el diálogo y el entendimiento se agotan no nos queda más que recurrir a los tribunales judiciales”.

Y añadió: “Nunca he consentido ni consentiré la vulneración de los derechos de que quienes exigen justicia, ya sea de mi persona o ya sea de terceros. Esa es mi convicción como jueza”.