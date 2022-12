SPF debe informar sobre renta y compra de patrullas: INAI

A-AA+

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Servicio de Protección Federal (SPF) informar sobre el arrendamiento y la compra de patrullas.

"En el INAI, estamos convencidas y convencidos de la relevancia de la transparencia y el acceso a la información, sobre todo en estos procesos de rendición de cuentas, que tiene que ver con demostrar el correcto manejo de los recursos públicos y de una gestión pública apegada a Derecho. Esto es aún más importante si se trata de datos relacionados con la seguridad de las personas, pues recordemos que la función primigenia de cualquier Estado democrático es salvaguardar la integridad física de la población; además, este proyecto también estimo que es relevante porque, precisamente, la seguridad pública es una de las demandas más sentidas de la sociedad", comentó la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena al exponer el caso ante el Pleno.

Resaltó que el SPF es un órgano desconcentrado donde laboran 10 mil 630 personas, con presencia en las 32 entidades federativas y que, de acuerdo con lo informado el 3 de noviembre de 2021, en la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, "éste buscó hacerse de los servicios de cuatro mil patrullas".

Al respecto, un particular solicitó copia de las tenencias pagadas en la renta de vehículos, inclusive en aquellos rentados para la seguridad en los últimos cinco años; copia de un contrato firmado con la empresa AutoHangar, así como de las mil nuevas patrullas Charger; además, el estado que guarda la nueva compra de las tres mil patrullas y el contrato con la empresa Integra Arrenda.

En respuesta, el SPF indicó a la persona solicitante que se identificaron contratos de servicios integrales y arrendamientos de vehículos de años anteriores, pero a la fecha no se paga tenencia alguna, pues la pagan las arrendadoras; respecto al contrato y al estado de compra de las patrullas, declaró que no halló la información solicitada ni contrato alguno con las empresas referidas, ni que hubiera un proceso de compra de más patrullas.

En el análisis del caso, a cargo de la ponencia de la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, se determinó que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda debido a que no se turnó la solicitud a todas las unidades administrativas que pueden poseer la información.

Aunado a lo anterior, se realizó una búsqueda de información pública en la que se localizó un contrato, suscrito por el SPF, para la prestación del servicio de arrendamiento de transportación terrestre, con vehículos equipados, como patrullas balizadas y sin balizar.

La ponencia de la Comisionada Ibarra constató que la dependencia celebró contratos de arrendamiento de este tipo de vehículos, por lo que se consideró que el criterio de búsqueda utilizado por el sujeto obligado fue restrictivo, a lo que se añade que el SPF debió haber usado criterios amplios de búsqueda para favorecer la máxima publicidad de la información.

Así, por unanimidad, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del Servicio de Protección Federal y le solicitó hacer una búsqueda exhaustiva de la información requerida en todas sus unidades competentes.