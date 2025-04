Spots vs. migración llegan a TV mexicana

Ciudad de México.- A un costo de 200 millones de dólares, la campaña publicitaria del gobierno de EU contra la migración inunda la televisión pública mexicana, en horario estelar, pese a que la ley prohíbe difundir publicidad que “estigmatice”.

De acuerdo con el sitio web de noticias Semafor, establecido en 2022 por Ben Smith, exeditor en jefe de BuzzFeed News y columnista de medios como The New York Times, y Justin B. Smith, exdirector ejecutivo de Bloomberg Media Group, la campaña de anuncios antiinmigrantes que el Departamento de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos lanzó a nivel internacional desde febrero, y que en los últimos días llena los espacios de TV, de radio y medios digitales en México —sobre todo YouTube y TikTok— cuenta con un presupuesto de 200 mdd, y no se otorgó por licitación.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU, adelantó en febrero que la campaña publicitaria tendría dos años de duración y que se lanzaría no sólo a nivel de Estados Unidos, sino internacionalmente, incluyendo “anuncios en televisión, radio y medios digitales”.

En los anuncios, subtitulados en español, Noem advierte: “Si considera entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni lo piense. Déjenme ser clara: si entra a nuestro país y viola nuestras leyes, los cazaremos. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Al final del spot de 30 segundos, la secretaria federal puntualiza que Donald Trump está “cumpliendo su promesa de hacer seguro a Estados Unidos de nuevo”.

Los anuncios han desatado indignación, dado que el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión de México advierte que la autorización para difundir materiales grabados en el extranjero se otorgará siempre y cuando no discriminen, transmitan información que cause alarma o pánico en el público, o efectúen transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional y a la paz.

El artículo 34 advierte que queda prohibido a los concesionarios, permisionarios, locutores, cronistas, comentaristas, artistas, anunciantes, agencias de publicidad y publicistas que participen en la realización de programas y propaganda comercial por radio y televisión efectuar transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional, a la paz o al orden público.