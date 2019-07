SRE: México redujo más del 36% el flujo migratorio

Ciudad de México.- El gobierno mexicano redujo en 45 días el flujo migratorio hacia Estados Unidos en 36.2%, presumió ayer el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon.

Las decisiones que el gobierno mexicano ha tomado, mencionó, han sido eficaces y así se le hizo saber al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Ebrard Casaubon estuvo en la conferencia de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se refirió al encuentro que tuvo el pasado domingo con Pompeo, a quien le hizo notar que la migración de centroamericanos, principalmente, se ha contenido. En 45 días Ebrard viajará a Washington para hacer una evaluación, con su homólogo estadounidense, sobre los flujos migratorios.

Marcelo Ebrard expuso que la contención migratoria ha consistido únicamente en que México aplique su ley, en donde se especifica cuando una persona ingresa y no registra su entrada o no presenta documentos lo que se tiene que hacer es retornarla u ofrecerle la condición de refugio.

"Nuestra Constitución es la soberanía de México. Malo que estuviéramos haciendo algo que México no aceptara o no estuviese previsto en sus leyes. Suponer que vas a tener buena relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tener una situación donde no se registra a nadie que pasa por México, pues eso no sería factible. Aplicar la ley no significa que te subordines a Estados Unidos, ese es un error de interpretación", apuntó el canciller.

Armas

El encargado de la política exterior se refirió al trasiego de armas y expuso que el número de las que se utilizan en distintos hechos delictivos se ha incrementado. Las autoridades detectaron un alza de 9% en armas pequeñas, de 9% en rifles, de 63% en rifles automáticos y de 122% en las de asalto.

Es por ello, manifestó, que se pidió a Estados Unidos que entre las dos naciones se lleven a cabo operativos en cinco puntos de la frontera, para detectar y detener el trasiego de armas.