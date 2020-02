SRE quiere más seguridad en los pasaportes

La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) "recomendó" a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incorporar, a partir de 2021, medidas de seguridad en las libretas de pasaportes de los mexicanos que permitan evitar su alteración o falsificación.

Por ello, la SRE pidió a la Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores (DGTIEV), unidad responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encargada de producir anualmente 6 millones de libretas de pasaportes, adicionar una hoja de policarbonato para migrar el actual pasaporte de lectura mecánica a un esquema electrónico.

De acuerdo con información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso, "esto representa un paso adicional al proceso productivo actual para el cual la SHCP no tiene capacidad en su actual línea de producción".

La solicitud se hizo llegar a las autoridades hacendarias el 2 de diciembre de 2019 para acatar las disposiciones de la OACI, de la cual México es miembro, y con el fin de brindar más seguridad y reducir los riesgos de falsificación, dando mayor confiabilidad al pasaporte como documento de identidad y viaje.

Lo anterior puede implicar la renovación o cambio de todos los pasaportes que la SRE ha emitido hasta ahora y hasta el 31 de diciembre de 2020, dado que técnicamente no es viable integrar la hoja de policarbonato de forma manual a los documentos vigentes.

En el proyecto de inversión Adquisición de Equipo para Alimentación de Hoja de Policarbonato en la Libreta de Pasaporte elaborado por la DGTIEV, con fecha de enero de 2020, se solicitan 17.5 millones de pesos para comprar un equipo capaz de procesar este material que será incorporado a la línea de maquinaria de armado y acabado, a fin de estar en condiciones de producir libretas de pasaporte con hoja de policarbonato integrada conforme a los requerimientos de la secretaría.

En el documento se advierte que para estar en condiciones de cumplir este requerimiento, es necesario que el equipo inicie operaciones a más tardar el 30 de noviembre próximo, dado que "la manufactura, importación, capacitación y puesta a punto del equipo señalado conlleva un periodo de tiempo estimado de ocho meses, por lo que la contratación debemos efectuarla a más tardar durante los primeros días de marzo de este año".

Hasta ahora, la DGTIEV utiliza una línea de maquinaria de armado y acabado de libreta de pasaporte (TREN) que "no tiene la capacidad técnica para procesar los elementos de seguridad requeridos".

Esta imposibilidad impediría a la dependencia atender el requerimiento, lo que obligaría al gobierno federal, a través de la SRE, a tener que adquirir dicha libreta con proveedores extranjeros con los costos y riesgos que conlleva, por lo que se considera necesario adquirir los equipos para la migración.

La DGTIEV opera el TREN marca UNO, de origen japonés, adquirido en 2012, con una capacidad de producción aproximada de 6 millones anuales de libretas de lectura mecánica y cuya materia prima, papel y tintas ultravioletas cuentan con medidas de seguridad previamente integradas y a las cuales se les incorporan con la maquinaria y equipos actuales otros elementos como perforaciones de rayo láser o cosido con componentes especiales.



Para el ejercicio fiscal 2020, la SRE requerirá todavía una producción de 6 millones de pasaportes de este tipo (lectura mecánica).

No obstante, el volumen de producción de libretas demandado por la SRE requiere que el proceso de manufactura de las mismas sea automatizado, en virtud de que no es viable integrar la hoja de policarbonato de forma manual.

El equipo que se sugiere comprar es un sistema de alimentación de incrustaciones con pegamento y sellador puntual. Además, un lector RFID para la línea de maquinaria de armado y acabado.

La adquisición incluye diseño, fabricación, montaje y programación del hardware, puesta en marcha del sistema y prueba de aceptación del sitio (SAT).

Implica modificación del sistema a la cámara de lectura de números y software para la línea B de la línea de maquinaria de armado y acabado actualmente instalada e incluye el montaje de una nueva cámara y la programación de software y pruebas de aceptación del sitio.

Además contempla embalaje, despacho de aduana de exportación, fletes y seguro hasta el puerto de Manzanillo, Colima, también refacciones requeridas para la instalación y adaptación del equipo para alimentación de policarbonato en libreta para pasaporte a la línea de armado y acabado instalada.

El estudio costo-beneficio subraya que es necesario que el sistema que se adquiera sea compatible 100% con la tecnología del equipo denominado UNOe50, A-line y B-line de origen japonés suministrado por la firma UNO Seisakusho Co. Ltd, que es el TREN actual, ya que el mismo cuenta con la posibilidad de integrar un módulo que pueda suministrar la hoja de policarbonato sin modificación alguna.

El fabricante debe garantizar que el equipo produzca libretas que cumplan con las normas internacionales señaladas por la OACI; entregar garantías de cumplimiento en términos del artículo 48, fracciones I y II de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con las condiciones del mercado, se prevé dar un anticipo de 50%, a otorgarse dentro de los 10 días posteriores a la firma del contrato; 45% al envío y el resto 5% con la aceptación del producto.

Disponer del equipo que permita migrar del pasaporte de lectura mecánica a la electrónica permitirá atender los requerimientos de la SRE en cumplimiento a las recomendaciones de la OACI, en cuanto a incrementar las medidas de seguridad en el documento.

Destaca que los connacionales contarán con un documento de identidad y viaje más seguro y de mayor aceptación en el mundo.

La Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores está clasificada como una instalación de seguridad nacional nivel "AAA".

Se clasifican así a aquellas instalaciones cuya afectación o interrupción del proceso normal de operación dañe en su totalidad a extensas e importantes zonas geográficas del país e implique un riesgo desestabilizador directo y/o indirecto inmediato para la seguridad nacional.

El organismo produce bajo estrictos sistemas de control de calidad y seguridad, impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad para el gobierno.