SRE reducirá número de citas al día para tramitar pasaportes

Mediante un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que se reducirá el número máximo de trámites por día en el sistema de citas para tramitar el pasaporte mexicano. Esta medida se realiza en atención a las recomendaciones para prevenir contagios de coronavirus Covid-19. Las oficinas de emisión de pasaportes únicamente atenderán a las personas con cita programada. Se dará atención expedita a los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad.

La SRE recomienda posponer tu cita y evitar cualquier viaje internacional que no sea esencial, pues ha aumentado notablemente el número de personas que enfrenta dificultades logísticas en el extranjero.

De igual manera lo mejor es reprogramar o suspender tu cita en caso de presentar cualquier señal de enfermedad respiratoria. Además, la SRE solicita que no acudas acompañado si ya tienes una cita programada y no puedes posponerla. Si quieres reprogramar tu cita para obtener el pasaporte, comunícate a este número: 800 8010 773. Debes tener a la mano tu número de folio para la cita.