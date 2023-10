SRE se pronuncia ante la ONU por cesar hostilidades en Ucrania

Alicia Bárcena

, secretaria de Relaciones Exteriores, hizo un pronunciamiento durante la Sesión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, en el marco del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).La canciller Bárcena refirió qué México coincide con la premisa de preservar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas a través del multilateralismo efectivo para mantener la paz y la seguridad en Ucrania."La comunidad internacional no puede aceptar las consecuencias humanitarias de la guerra en Ucrania, tanto para su población, como para la de los países vecinos y más allá"."La guerra en Ucrania ha cobrado ya centenas de miles de víctimas, combatientes y civiles, afectando desproporcionadamente a mujeres, niños y niñas; por lo tanto, urge un cese inmediato de las hostilidades", expresó Bárcena.Mencionó que en tanto esto se logra, la prioridad debe centrarse en la protección de civiles, el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria y el respeto del derecho internacional."Que no quepa duda: todos los estados tenemos la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario", dijo.México condena, dijo, el uso de armas explosivas en áreas pobladas, así como cualquier uso, por cualquier actor y en cualquier lugar, de municiones en racimo, así como de las minas antipersonales."Preocupa profundamente a México la retórica nuclear que ha surgido en el contexto de esta guerra. Condenamos, inequívocamente, cualquier amenaza de uso de armas nucleares, explícita o velada, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, por ser contraria al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas", declaró.Apuntó que la proliferación de armas no solo exacerba el conflicto, sino que su amplia disponibilidad al momento de que la guerra llegara a su fin, "podría alimentar un sinnúmero de actividades delictivas, y si otras armas llegan a manos de actores no estatales, daría pie a otras violaciones del derecho internacional".También lamentóla suspensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro, qué, dijo, afectará la seguridad alimentaria, especialmente, en los países menos desarrollados.