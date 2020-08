SSa alista "desconversión" hospitalaria por Covid-19

Desde hace cuatro semanas, la Secretaría de Salud integró un equipo de trabajo intersectorial con la finalidad de identificar y poner en proceso un programa de normalización de los servicios de salud para enfermedades que no son Covid, es decir, para iniciar con la "desconversión" hospitalaria y restablecer servicios para otras afecciones crónicas que fueron aplazados debido a la pandemia.

En conferencia de prensa, Hugo López-Gatell Ramírez informó que aún no tienen listo este programa que denominarán "Plan de continuidad de operaciones de atención clínica", que buscará la manera de facilitar los servicios a los pacientes que vieron postergado el servicio, dejó en claro que la reconversión por Covid-19 seguirá vigente, dado que se aproxima la temporada de influenza y el gobierno busca mantener la capacidad hospitalaria.

"Se pondrá en marcha un programa de normalización de servicios de salud para subsanar los rezagos que existen tanto en diagnóstico, como terapéuticos y rehabilitación que fueron desplazados con la reconversión, pero hemos recapacitado que el enfoque no es desconvertir unidades clínicas sino reorganizar para tener una reconversión que permita albergar pacientes covid, porque viene temporada otoño invierno y vamos a tener influenza, necesitamos tener esa capacidad hospitalaria, pero regresar a la capacidad de subsanar el rezago y atender personas con otros padecimientos".

Adelantó que una posible solución sería atender a estos pacientes en clínicas de primer nivel y que posiblemente haya cambio con respecto a las instalaciones donde eran atendidos previo a la llegada del nuevo coronavirus.

"Se prevé un reforzamiento de primer nivel y desplazamiento de servicios clínicos para que sea recibida con mejor eficiencia la población que tiene necesidad. Uno de los cambios que pueden existir es que se les cambie el domicilio en donde se atienden para facilitar el acceso a servicios, esto puede causar desconcierto al principio, pero se va a seleccionar con criterios de calidad de atención y proximidad física para su facilidad".