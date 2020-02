Ssa debe publicar costos de medicamentos contra cáncer, señala Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Secretaría de Salud (Ssa) a entregar la información sobre los costos de medicamentos para tratar el cáncer, determinó el comisionado Joel Salas Suárez.

Durante la sesión del Pleno, Salas Suárez expuso que un particular solicitó a la Secretaría de Salud documentos sobre empresas proveedoras, pagos, costos y número de unidades compradas de Pembrolizumab (keytruda) en 2018 y 2019 para cada institución de salud.

"Las enfermedades como el cáncer implican además de un precio emocional y físico, un tratamiento altamente costoso. Sin ayuda del sistema de salud pública la mayor parte de los pacientes y sus familias difícilmente podría costearlos. De ahí que sea importante la información sobre su abastecimiento en hospitales públicos", expuso en su ponencia el comisionado.

La dependencia, en respuesta a este pedimento, sólo se limitó a proporcionar un vínculo electrónico para la información de algunos hospitales en la plataforma CompraNet.

En otros simplemente declaró inexistencia, aclarando que los hospitales descentralizados tienen su propia unidad de transparencia. Esto, motivó la inconformidad del particular y recurrió al Inai.

El comisionado Joel Salas refirió que el Inai está obligado a garantizar que la información que demandan las personas sea atendida por los sujetos obligados y, sobre todo, cuando se trata de un derecho fundamental, como es atender la salud de la población.

"Ante la reforma al sistema de salud que emprende la Administración Federal actual y a la cual se pueden sumar las autoridades estatales, es altamente probable que las demandas de información crezcan. El derecho de acceso es un derecho llave que puede ayudar a las personas a ejercer un derecho fundamental como es el derecho a la salud", subrayó.

Sobre el caso, se comprobó que la Secretaría de Salud no turnó la solicitud a las áreas administrativas que podrían ser competentes para atenderla.

Por ello, el Inai le instruyó a Ssa realizar una búsqueda con un criterio amplio y exhaustivo en las unidades administrativas y hospitales que tengan documentos sobre compra de Pembrolizumab (Keytruda).