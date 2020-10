SSa no descarta regresar a semáforo epidemiológico rojo por Covid-19

La Secretaría de Salud mencionó que el peor escenario de México ante el Covid-19 es regresar a semáforo epidemiológico rojo; sin embargo, dijo, aún no se sabe si se tendrá que retomar la Jornada Nacional de Sana Distancia, al referir que en países como España se está regresando al confinamiento debido a la segunda ola del coronavirus.

"Para eso sirve el semáforo de riesgo, hemos visto que varios estados llegaron a color amarillo y regresaron a naranja, sí lo tenemos contemplado (el confinamiento), pero desde esa perspectiva de platicar con los gobiernos locales cuando se regrese a un color de mayor riesgo para que realicen acciones que prevengan los contagios. Lo menos deseable es llegar a rojo, porque sería estar en condiciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Puede pasar, pero sabemos que lo tenemos todo en nuestras manos como sociedad", dijo Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.

El funcionario también aseguró a los habitantes de Coahuila e Hidalgo que pueden ejercer el voto durante los comicios que se celebrarán el 18 de octubre, pero los llamó a respetar las medidas de higiene y sana distancia a fin de no propagar Covid-19.

"Para poder salir a votar hay que seguir las medidas, son las que hemos platicado todos los días, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, llevar manos limpias, en las casillas tendrán a disposición gel antibacterial, pero hay que llevar manos limpias, no hay que llevar a nuestros hijos, a menos que sea necesario, pero sí, la población podrá salir a ejercer su derecho al voto", dijo Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud.

En cuanto a las manifestaciones o concentraciones como las que se han realizado en últimas fechas en la Ciudad de México y en otras entidades federativas, Cortés Alcalá consideró que podrían tener un impacto negativo en la mitigación del nuevo coronavirus.

"Sí puede tener un efecto negativo en cuanto a un incremento en el número de casos Covid-19", dijo.

El director de Promoción de la Salud resaltó que se prevé que para el primer trimestre de 2021 se tenga disponible la vacuna contra el Covid-19, y que México tiene los recursos necesarios para adquirir las dosis necesarias.