Ssa pide a mujeres embarazadas aplicarse la vacuna anticovid

La secretaría de Salud llamó a la población mexicana a vacunarse contra Covid-19, en especial a las mujeres embarazadas, de quien se ha observado "renuencia" a la inmunización, agregó que a la fecha, en el país se han aplicado 72 millones de dosis que corresponden a 51 millones de personas vacunadas.

"Seguimos haciendo un llamado a que adultos que no se han vacunado, lo haga, el llamado especial es a mujeres embarazadas, el 11 mayo abrimos la vacunación a mujeres embarazadas porque se identificó en México y otros países un mayor riesgo en mujeres embarazadas y las vacunas son seguras para esta población", expresó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Y agregó: "hemos percibido renuencia entre las mujeres e incluso entre sus médicos, el llamado de hoy es: por favor mujeres que tengan 10 o más semanas de embarazo, vacúnense contra Covid".

Al presentar el Pulso de la Salud, el funcionario recordó que hasta el 9 de agosto se han aplicado 72 millones de dosis, lo que corresponde a 51 millones de personas vacunadas y esto equivale a 57% de personas mayores de 18 años ya protegidas. De estas vacunas, 54% son esquemas completos y 46% son esquemas de reciente inicio.

"Con la vacunación vemos un efecto positivo en cuanto a la reducción de la mortalidad por covid, al hacer una comparativa de los primeros 50 días de la segunda y tercera ola, vemos que en la segunda ola conforme pasan los días, aumentan los casos y las defunciones y ahora es notorio como en la tercera ola hay una menor proporción de personas que pierden la vida en todas las edades", comentó.

Agregó que en la actualidad se percibe una reducción notoria en la mortalidad de las personas de 80 años y más, así como en los otros grupos de población, enfatizó que la mortalidad en adolescentes y niños continúa baja.

"Eso que ha circulado de que es una epidemia en adolescentes y niños no es verdad, no existe evidencia ni en México ni en ninguna parte del mundo. El mensaje es vacunarse, porque la vacuna salva vidas", señaló.