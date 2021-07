Ssa publica nueva metodología de Semáforo Covid

La Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones, para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria Covid-19.

El acuerdo abroga el Anexo "Semáforo por Regiones", con el que se definía la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, publicado el 14 de mayo de 2020 en el DOF.

El texto publicado este martes señala que la nueva metodología la dará a conocer la Secretaría de Salud y deberá estar disponible a más tardar mañana miércoles 28 de julio de 2021 en el sitio web coronavirus.gob.mx/semaforo.

El acuerdo resalta que las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria.

De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con la nueva metodología, los cierres económicos absolutos no volverán a repetirse, ni se suspenderán las clases de forma definitiva a nivel nacional, aunque los contagios aumenten, ya que ahora se privilegiará la tasa de reproducción de casos, el número de hospitalizaciones y la cantidad de defunciones.

"Incluso en el color más alto de la escala ya no implica cierres absolutos y hay actividades públicas, en partidistas la educación, que no serán sujetas a cierres en Ios o contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo", puntualizó el funcionario.