SSa recomienda posponer concentraciones masivas y evitar viajes internacionales no esenciales

El Gobierno de México sugirió a los ciudadanos mexicanos evitar viajes internacionales no esenciales, con el fin de controlar la propagación del Covid-19.

Señaló que ha aumentado el número de personas que enfrentan dificultades logísticas en el exterior, que incluyen la cancelación de vuelos o la necesidad de reconfigurar rutas y cambiar escalas.

Esa situación persistirá en las próximas semanas, por lo que se sugiere que las personas mexicanas que se encuentren fuera de territorio mexicano y tengan la intención de volver en el corto plazo consideren utilizar las opciones comerciales que se encuentran disponibles en este momento.

"Si algún viajero presenta síntomas de enfermedad respiratoria durante su trayecto a México (fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza o dificultad para respirar), deberá informarlo al equipo de Sanidad Internacional que realiza labores de vigilancia en cada punto de ingreso al país", apuntaron las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En caso de ser necesario viajar al exterior se recomendó estar atentos a las indicaciones adoptadas por las autoridades locales como resultado de su propia evaluación de las condiciones en ese país.

"El Gobierno de México respalda las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud ante el Covid-19 y hace un llamado a la comunidad internacional para su cumplimiento de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional", agregaron.

Además, con el objetivo de prevenir más contagios de coronavirus, la Secretaría de Salud recomendó a instituciones públicas y privadas reprogramar eventos masivos donde se puedan concentrar más de cinco mil personas, además de que se suspendan las actividades temporales no esenciales.

En conferencia de prensa Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que estas medidas tendrían que tomarse entre el 23 de marzo y 19 de abril.

Agregó que en el caso de las "actividades temporales no esenciales", estas se refieren a las acciones que no afectan el funcionamiento de alguna organización privada o pública; en este punto recomendó a las dependencias de gobierno y el sector privado que permitan a sus trabajadores hacer home office.

También recomendó suspender actividades que impliquen la movilidad o concentración de las personas, y sustituirlas por otras acciones que favorezcan la "sana distancia".

El subsecretario dijo que con estas medidas se pretende atender la transición de la fase 1 a la fase 2 del coronavirus en México; esta última fase implica que ya haya una epidemia interna con cientos de casos.

En la conferencia se advirtió que en nuestro país hay 41 casos confirmados de coronavirus, además de otros 155 casos sospechosos.

López-Gattel también instó a las autoridades proteger a los adultos mayores porque son el sector más vulnerable de la población, además de que se deben mantener las medidas básicas de prevención del virus (lavarse las manos, saludos a distancia, estornudar de etiqueta y no salir si hay síntomas del COVID-19).