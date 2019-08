SSC, con videos del probable responsable en asesinato de colombiana

La policía capitalina informó que cuenta con videos que muestran a un probable responsable en el asesinato de una mujer de 31 años, originaria de Colombia, que fue encontrada al interior de un departamento del complejo Grand Tower en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Sin embargo, no se ha podido vincular las imágenes captadas por las cámaras de la recepción con quien pudo haber sido el asesino de Laura Cristina "N", quien se dedicaba al servicio de escort a través de una página de internet.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Jesús Orta Martínez, dijo que estas imágenes forman parte de los indicios que fueron encontrados en el domicilio de la mujer proveniente de Ibague, Colombia.

"Hay varios indicios, hubo huellas en la sangre y otros indicios que se están siguiendo por parte de la Procuraduría, pero aún no tenemos identificado al autor material", dijo.

De acuerdo con datos asentados en la carpeta de investigación, Laura tenía aproximadamente dos años en la Ciudad de México.

El día anterior a la localización de su cuerpo, según narró la trabajadora doméstica del domicilio, arribaron al departamento tres hombres en diferentes horarios, y al concluir su jornada, a las 17:00 horas, Laura se sentó a ver la televisión.

Al lugar llegó el dueño del departamento, quien contó que el día anterior al asesinato sostuvo comunicación con la víctima, quien le dijo que no podía pagar la renta del mes por cuestiones económicas.