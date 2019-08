SSP asegura haber brindado protección a periodista asesinado

La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz aseguró que cumplía con las medidas de protección impuestas al periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado a tiros la noche de ayer viernes.

En un comunicado de prensa, la dependencia aseguró que las medidas fueron implementadas en tiempo y forma, de acuerdo con los requerimientos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión.

De acuerdo con fuentes de la SSP, la protección solicitada por la Fiscalía Especializada era domiciliar, es decir no de escolta o acompañamiento para el comunicador del diario "El Gráfico de Xalapa".

La dependencia reportó que acató lo requerido en el oficio girado por el Fiscal Especializado el pasado 24 de abril de 2019, en alcance a los oficios 384/2018 (con fecha 24 de octubre de 2018) y 450/2018 (con fecha 04 de diciembre de 2018).

En los oficios se señalaban las medidas de protección para Jorge Celestino Ruiz Vázquez y seguir brindando vigilancia tanto al periodista como a sus familiares durante seis meses más.

"A fin de acreditar el cumplimiento de tales medidas se presentaron los informes requeridos como evidencia gráfica de los rondines; además de la bitácora de visitas con la firma del agraviado", dijo.

Asimismo, se designó a los elementos policiales en los términos descritos por la autoridad que las solicitó.

La dependencia aseguró que los reportes policiales enviados por la Subsecretaría de Operaciones figuran los nombres de los oficiales encargados de brindar protección y vigilancia al periodista en el municipio de Actopan.

"En todas las visitas realizadas se le proporcionaron los números de emergencia, tanto de la base como personales, para lo que necesitara; no obstante, no requirió apoyo o auxilio alguno desde la implementación de la medida hasta el pasado viernes 02 de agosto", señaló la SSP.

El texto oficial reveló que en la última visita del 24 de julio no se había reportado alguna situación de riesgo, excepto que en encuentros con los escoltas del alcalde de Actopan, ya fuera en la calle u otro lugar, éstos le dirigían miradas agresivas o de provocación pero sin llegar a intercambiar palabra alguna.

Y la dependencia dijo a la Fiscalía General del Estado que este caso no se reduce a un asunto de "medidas de protección", ya que al solicitar dicho protocolo la autoridad responsable reconoció que el periodista estaba en riesgo y, de haber realizado las investigaciones correspondientes, posiblemente pudo evitarse el crimen.

Desde el 24 de octubre del año pasado, el reportero había denunciado penalmente hostigamiento por parte del presidente municipal de Actopan, el panista José Paulino Domínguez Sánchez.

El reportero había sido víctima de amenazas de muerte, le destruyeron el parabrisas de su auto en octubre pasado y posteriormente el 17 de noviembre de 2018 su vehículo fue baleado afuera de su domicilio.