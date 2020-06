STPS pide retirar atención médica a becario accidentado en Oaxaca

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) solicitó retirar la atención médica a Pedro Lezama, becario de Jóvenes Construyendo el Futuro que sufrió un accidente mientras recibía su capacitación en el ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

El accidente ocurrió en noviembre del año pasado cuando Pedro fue obligado a transportar láminas metálicas sin medidas de seguridad y una de esas láminas lo aplastó.

Su familia solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que fuera trasladado a un hospital en la Ciudad de México y a través de la STPS, el joven fue llevado al hospital de Alta Especialidad La Raza del IMSS para ser atendido de las heridas producidas por el accidente.

EL UNIVERSAL informó que el pasado 3 de junio concluyeron los 12 meses del programa para los que Pedro se inscribió y desde entonces se les notificó que el joven de 24 años de edad dejaría de recibir atención médica.

Por ello, su familia tramitó un amparo en el que el Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México le concedió una suspensión para que la STPS y el IMSS continúen brindando atención médica con relación a los padecimientos que le han sido diagnosticados, como consecuencia del accidente, hasta que se determine por las autoridades competentes en materia de salud que su vida ya no corre peligro.

Pese a que la misma titular de la STPS, Luisa María Alcalde, acudió a visitar a Pedro cuando llegó al Hospital de La Raza, ordenó revisar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y llegó a amenazar con el cese de los funcionarios responsables del accidente del becario, ahora reviró.

A través de un recurso de queja, la STPS solicitó la intervención de un tribunal colegiado para dejar sin efectos la suspensión pues Pedro no es trabajador de la Secretaría sino un becario y el programa en el que se inscribió ya concluyó.

"El impetrante señala como acto reclamado la omisión de otorgar beneficios fuera del alcance legal del periodo de protección en su carácter de becario, pretendiendo adoptar una calidad de trabajador, situación que escapa a los lineamientos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en atención a que el quejoso solo se obligó a recibir capacitación en su carácter de becario por el término de 12 meses", señaló la STPS.

"De lo anterior se desprende que no existe ninguna omisión atribuida a esta responsable y más aún, no es procedente conceder la suspensión respecto de actos omisivos".

Alejandro Lezama Arano, padre del joven becario, afirmó que, desde aquel diciembre de 2019 en que la titular de la STPS acudió al hospital a visitar a Pedro, las autoridades de la dependencia no han vuelto a tener contacto con ellos y ninguna otra autoridad del gobierno federal se ha acercado a atender su caso.

"El programa está mal elaborado porque no cubre todas las necesidades de atención médica que requieren los becarios, pero eso lo tendremos que ver legalmente con la Secretaría del Trabajo", señaló en entrevista telefónica.

"Si tienen hijos les deseo que ojalá nunca les pase lo que nos está pasando a nosotros que nos desahuciaron a mi hijo tres veces".

Desde el accidente, Pedro ha sido intervenido quirúrgicamente seis veces; continúa internado en el hospital de La Raza, pese a que atienden pacientes con Covid-19; le fue retirada la vesícula y, de metro y medio de intestino, ya sólo le quedan 25 centímetros pues el resto ha muerto.

Al tres de mayo pasado, el IMSS señaló que su diagnóstico es muy delicado porque aunque su última cirugía fue exitosa, aún no tolera alimentos vía oral y esto retrasa su recuperación pues debe recibir nutrientes a través de un catéter que va directamente a sus venas.

El 24 de junio será intervenido por séptima ocasión para intentar reconectar lo que queda de su intestino delgado al colon y al intestino grueso.

De sobrevivir, el joven que ni siquiera ha cumplido 30 años, podrá comer pero de por vida recibirá alimentación a través del catéter, ya sea permanentemente o de modo intermitente para que su cuerpo reciba los nutrientes necesarios para funcionar.

Otro panorama, en casos similares al de Pedro, es que viva con una ileostomia que es una "bolsa" conectada a lo que le queda de intestino, a través de la cual realizará sus evacuaciones y que le acompañará a todos lados donde vaya, en todo momento.