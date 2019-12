STPS reporta mejoría de becario oaxaqueño accidentado

Horacio Duarte Olivares, subsecretario de Empleo y de Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), aseguró que tras ser intervenido por cuarta vez, Pedro L., el becario oaxaqueño de "Jóvenes Construyendo el Futuro", quien sufrió un accidente en Tuxtepec, presenta mejoría en su estado de salud.

EL UNIVERSAL informó este martes que Pedro fue trasladado al Centro Médico La Raza, luego de que su familia pidiera la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador tras negárseles el traslado en una primera solicitud.

A través de un video en sus redes sociales, el funcionario informó que ya se tiene un reporte médico que indica una mejoría, pero que esperarán para ver cómo evoluciona el joven.

"Tenemos toda la confianza en el personal médico, en los especialistas del IMSS y reiteramos que en este caso vamos a seguir apoyando a la familia como lo hemos hecho desde el accidente de nuestro becario, no los vamos a dejar solos", aseguró en el video.

Agregó que se actuará con "mucha responsabilidad" porque en el Gobierno de México "nos preocupa la atención a nuestros becarios".

Dijo que se seguiría atendiendo al joven de 24 años, y agradeció al personal médico y especialistas que han intervenido para dar "una luz de esperanza para la vida de Pedro Lezama".?

Sin embargo, el martes, en entrevista con este diario, Alejandro Lezama, el padre del joven, señalaba que ni el subsecretario ni nadie del gobierno federal se habían presentado a dar seguimiento al estado de salud de Pedro, quién sufrió graves daños en sus órganos internos tras ser obligado a transportar laminas metálicas por personal del ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, como parte de sus obligaciones en el programa federal.

"De la Secretaría del Trabajo no se han acercado. Llaman, pero que se hayan acercado, no. El subsecretario ha dicho que se le ha brindado todo el apoyo a toda la familia. Yo me pregunto ¿cuál apoyo?".

Por ello, afirmó, decidieron pedir ayuda al Presidente en una carta fechada el 2 de diciembre. "Pedimos al Presidente que voltee sus ojos al caso de mi hijo, que es una de las víctimas de la mala coordinación de Jóvenes Construyendo el Futuro, de la mala supervisión en Oaxaca", señaló.

Anoche el becario Pedro Lezama, del Programa @JovConFuturo, fue intervenido quirúrgicamente en el Centro Médico Nacional "La Raza".



Esperamos una evolución positiva y confiamos plenamente en los médicos especialistas y personal de enfermería del @Tu_IMSS pic.twitter.com/L0uJ1aDW5Y — Horacio Duarte Olivares (@horacioduarteo) December 4, 2019

Incluso, la familia ha asegurado que el recibimiento a los hospitales de especialidad han sido gracias a la intervención del diputado federal oaxaqueño Irineo Molina, y lamentó que se haga político un tema que tendría que ser de humanidad.El padre también agregó que son muchos los jóvenes que al igual que su hijo están arriesgando su vida como parte del programa federal, pues las empresas los ponen a hacer cosas que nunca han hecho y los tienen en malas condiciones; en el caso de su hijo fue la propia autoridad municipal de Tuxtepec, donde llevaba tres meses como becario a cambio de 3 mil 600 pesos mensuales, la que le asignó tareas distintas a su perfil.