Subcomisión analizará juicios políticos a Gertz, Córdova y Murayama

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- A través de una sesión privada, se instaló la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, cuyos miembros se encargarán de determinar la procedencia o no de las solicitudes de Juicio Político en contra de Servidores Públicos, entre ellas, las interpuestas contra el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, así como de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.

Previo al acto, el presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas, quien también presidirá la subcomisión, descartó que la solicitud para destituir a los Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) vaya a tener carácter de preferente. A nombre de la oposición, aclaró que defenderán la autonomía del órgano electoral.

"Vamos a actuar con toda responsabilidad. Lo que sí hemos señalado y lo digo con toda claridad, el INE tiene todo nuestro apoyo y respaldo para fortalecer su autonomía y respeto, eso es lo que vamos a hacer, queremos instituciones fuertes, no van a ser discusiones que solo se basen en dimes, en diretes y en el tema político, serán discusiones en las que estaremos apegados a la ley", puntualizó.

El también dirigente del PRI, explicó que la subcomisión tiene en cartera 16 solicitudes de juicio político, "14 que cumplieron en tiempo y forma con el procedimiento para ser analizadas y discutidas en la pasada legislatura, y dos más en las que a partir de hoy corre el tiempo para empezar a cumplir con nuestra responsabilidad", aunque no ofreció detalles de los casos.

Moreno Cárdenas aseguró que quienes integran la subcomisión, actuarán de manera imparcial.

"Vamos a atender todas y cada una de las peticiones, así va a actuar esta subcomisión, de manera responsable y de cara a la sociedad, todas son importantes y a todas le daremos el trámite legislativo que corresponde", señaló.

Los miembros pertenecen a las Comisiones de Gobernación y de Justicia, presididas por el diputado priista, Alejandro Moreno Cárdenas, y el panista, Felipe Fernando Maclas Olvera, respectivamente.

Los integrantes son Ramiro Robledo Ruiz (Morena), Pablo Almicar Sandoval (Morena), Julio César Moreno Rivera (Morena), Jorge Arturo Espadas Galván (PAN), Gerardo Fernández Noroña (PT) y Javier Huacus Esquivel (PRD).

También están Rocío Corona Nakamura (PRI), Hamlet García Almaguer (Morena), Leonel Godoy Rangel (Morena), Lizbeth Mata Lozano (PAN), Rubén Moreira Valdez (PRI), y Julieta Mejía Ibáñez (MC).