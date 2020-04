Sube a 16 los muertos por alcohol adulterado en Jalisco

El número de personas muertas por consumir alcohol adulterado en los municipios de Tamazula de Gordiano y Mazamitla, en Jalisco, subió a 16, informó la noche de ayer la Secretaría de Salud del estado; además hay 16 personas hospitalizadas, una de ellas de Sahuayo, Michoacán.

Las primeras investigaciones señalan que el producto fue traído de Michoacán, envasado en Tamazula y distribuido en los municipios de la zona sur del estado.

Los casos comenzaron a presentarse el 25 de abril con personas que acudieron a pedir auxilio médico por tener visión borrosa y/o pérdida de la visión, dolor abdominal intenso, dificultad para respirar y convulsiones.

Los fallecidos son 15 de hombres entre 28 y 83 años y una mujer de 66 años; los pacientes que han requerido hospitalización son 15 varones de entre 22 y 67 años y una mujer de 29 años.

El Ingenio de Tamazula, donde supuestamente se elaboró el alcohol de caña de 96º marca "El Chorrito", se deslindó de lo ocurrido y aseguró que los embotelladores y distribuidores han utilizado su imagen de forma ilegal.

A través de un comunicado, señaló que por medio de su destilería el ingenio produce alcohol sólo para venta a granel en el sector industrial y farmacéutico, para lo que cuenta con los permisos necesarios y cumple con las medidas requeridas de calidad y sanidad.

"El ingenio no embotella, comercializa, distribuye ni vende alcohol al menudeo ni al consumidor final. Los embotelladores y distribuidores de los productos ha estado utilizando la denominación y logotipo del ingenio de manera no autorizada por éste, a fin de engañar al consumidor final y hacerle creer que los productos han sido fabricados y embotellados por el ingenio".

"Esto pone en riesgo grave a los consumidores al ofrecerles un producto de menor calidad", señala el comunicado.

La empresa anunció que emprenderá acciones legales para evitar el daño que le ha ocasionado que se relacionen los productos adulterados con su imagen; además expresó su solidaridad con las personas afectadas.

Ayer martes por la noche la Secretaría de Salud Jalisco indicó que según las investigaciones se sospechaba que el producto que hasta ahora ha afectado a 32 personas, era alcohol de caña de 96º marca "El Chorrito", y de acuerdo con la etiqueta es elaborado por el ingenio de Tamazula, pero envasado y distribuido por un particular que lo trajo de Michoacán.

La dependencia infiere que por el tipo de reacción de las personas afectadas, el producto fue adulterado con metanol, por lo que se inició un operativo para retirar el producto de las comunidades de la región.

Las personas que enfermaron tras ingerirlo, posiblemente en bebidas tradicionales como los pajaretes (leche bronca recién ordeñada con alcohol), son habitantes de la cabecera municipal de Mazamitla, El Terrero, la cabecera municipal de Tamazula, La Cofradía, La Garita, El Tulillo, Contla, Soyatlán de Afuera, San Juan de la Montaña, Arroyo Hondo y El Aguacate; además se han reportado casos similares en Sahuayo, Michoacán.