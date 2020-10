Suben 145% feminicidios en sólo 6 años

Ciudad de México.- En los últimos seis años, las víctimas por el delito de feminicidio aumentaron 145%, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los primeros ocho meses de 2020 se registraron 645 víctimas de feminicidio, mientras que en el mismo periodo, pero de 2015 hubo 263.

Las entidades donde ha habido más mujeres asesinadas este año son: Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Morelos, Baja California, Oaxaca y Chihuahua.

Lo que va de este año ha quedado marcado por el aumento en la violencia y las movilizaciones feministas que exigen un mayor acceso a la justicia, así como por políticas públicas para prevenir las agresiones contra este sector de la población. Si bien, en este 2020, 645 mujeres han pedido la vida, por lo menos 10 casos causaron indignación nacional y se han convertido en motor para la lucha por la igualdad de género.

Todas las víctimas compartían algunos rasgos: la mayoría tenía entre 16 y 31 años, estudiaban, ya habían concluido la escuela, trabajaban o eran madres de familia.

Violencia contra mujeres

Especialistas coincidieron en señalar que en el segundo año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se logró diseñar una estrategia para prevenir los feminicidios y acabar con la impunidad en estos casos.

"No hemos logrado bajar este crimen porque las autoridades no pueden acreditar el delito de feminicidio y no se castiga.

"También hay unidades y fiscalías especializadas, pero sin personal ni la experiencia requerida", señaló María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). En ese sentido, Julia Escalante, coordinadora regional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), coincidió con la coordinadora del OCNF y agregó que durante 2020 la violencia de género se incrementó por el Covid-19.

Por último, la especialista urgió a fortalecer la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), al mismo tiempo que acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de no dar la suficiente importancia a la violencia

de género.

"Particularmente, el Presidente banaliza la violencia contra las mujeres, trata de minimizar las situaciones relacionadas con esta agresividad, así como con los datos de feminicidio.

"La violencia de género no está dentro de las prioridades del gobierno [federal] y eso es muy preocupante", resaltó.