Suburbano operará en Semana Santa

Tultitlán, Méx.- En Semana Santa comenzará a operar el ramal del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El anuncio lo realizó luego de encabezar el primer recorrido de prueba desde Lechería hasta la terminal aérea, acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina.

Sheinbaum informó que la construcción del ramal presenta un avance de 92%, la obra civil ya se encuentra concluida; sin embargo, dijo que están pendientes la construcción de tres puentes peatonales, así como los trabajos de señalización y sus pruebas operativas correspondientes.

"Nos quedan pendientes tres puentes peatonales que llegan a las estaciones, aunque ya se puede acceder, pero se requieren para facilitar el acceso, (también) todo el trabajo de señalización y pruebas. La señalización es automática y requiere un tiempo para las pruebas", precisó. A partir de este momento, de acuerdo con la Presidenta, comenzó la etapa de prueba del ramal al AIFA para "estar listo en el primer trimestre del año y utilizarse. En Semana Santa ya podrán hacer uso de este hermoso tren", comentó.

