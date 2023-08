Subvariante Eris EG.5.1 de Covid-19: ¿Cuáles son los síntomas?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó a la variante EG.5 y sus sublinajes como "variante de interés" en una evaluación de riesgos.

Detalló que "durante la semana epidemiológica 29 (17 al 23 de julio de 2023), la prevalencia global de EG.5 fue de 17.4%. Este es un aumento notable con respecto a los datos informados cuatro semanas antes (semana 25, 19 al 25 de junio de 2023), cuando la prevalencia global de EG.5 fue del 7.6 %".

Pero, "el riesgo para la salud pública que representa EG.5 se evalúa como bajo a nivel mundial, lo que se alinea con el riesgo asociado con XBB.1.16 y las otras variantes que circulan actualmente", mencionó la OMS.

Agregó que "hasta la fecha no se han informado cambios en la gravedad de la enfermedad. Si bien se han observado aumentos simultáneos en la proporción de EG.5 y hospitalizaciones por Covid-19 (más bajos que en olas anteriores) en países como Japón y la República de Corea, no se han establecido asociaciones entre estas hospitalizaciones y EG.5.

Dos de los países que han compartido información sobre los casos de Eris en su territorio son Estados Unidos y Reino Unido. El 31 de julio el Reino Unido clasificó a "Eris" como subvariante de ómicron, la última variante del coronavirus que provocó la pandemia en el 2020.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos también ven un repunte de casos de la subvariante "Eris" en aquel país, especialmente en tres lugares: California, Georgia y Nueva York.

¿De dónde viene "Eris", la subvariante EG.5.1 de Covid-19?

La divulgadora de ciencia, Carol Perelman, indica que "Eris" "sigue siendo de la familia de ómicron, que, aunque sabemos que da un Covid menos grave que la variante Delta, es sumamente contagiosa".

"También sabemos que desciende la subvariante XBB, que circulaba principalmente en la primavera y que se usó para diseñar las nuevas vacunas actualizadas que en los próximos meses sacarán Novavax, Moderna y Pfizer".

El nombre de "Eris" fue acuñado en redes sociales y sólo es un término coloquial, es decir no es el nombre científico reconocido por la OMS.

¿Cuáles son los síntomas de "Eris", la subvariante EG.5.1 de Covid-19?

Perelman señaló que los principales síntomas de esta subvariante de ómicron son:

Voz ronca

Dolor de Garganta

Escurrimiento nasal

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Olfato alterado

Además, Perelman advierte que, como subvariante de ómicron, "Eris" puede dejar secuelas en 10% de las personas contagiadas, lo que comúnmente se conoce como "long Covid" o "Covid largo".