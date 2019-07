Suegra de "El Bronco" recibió "aumentazo" para jubilarse

María Teresa Martínez Galván, la suegra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, prácticamente recibió un "aumentazo" de sueldo de 133 por ciento en sólo 14 meses de la administración de su yerno, para que pudiera obtener una mejor pensión a partir del primero de julio, pues la Secretaría de Administración del gobierno estatal, informó que Doña Tere, ya no trabaja como coordinadora de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, porque está pensionada desde hace una semana.

Juan Manuel Ramos, representante de Redes Quinto Poder y de la plataforma Que Sirvan, y Gilberto Marcos Handal, presidente de Vertebra Nuevo León, acudieron el lunes a entregar un escrito al fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, para solicitar avances sobre la denuncia que el pasado 1 de julio, presentaron junto con Liliana Flores Benavides, del colectivo.

Nosotros, por el injustificado incremento salarial que recibió la suegra de "El Bronco", entre abril de 2017 y junio de 2018, pese a que en ese periodo sólo laboró cuatro meses, porque el resto del tiempo solicitó licencia para contender como candidata independiente por Santa Catarina.

Ramos y Marcos, comentaron que el fiscal Garza y Garza, les dio a conocer que se han realizado más de 20 acciones a raíz de la denuncia, y una de las cuestiones que se logró saber, es que la suegra de El Bronco estaba adscrita como coordinadora en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, aunque según funcionarios y empleados de la dependencia estatal, no saben qué función desempeñaba, pues nunca la vieron en dichas instalaciones o no la conocen, lo que les hace suponer "alguna otra cuestión".

Marcos comentó que la intención al acudir con el funcionario es estar vigilantes de que se realice la investigación como debe ser y los ciudadanos esperan, porque se trata de un caso emblemático de presunta corrupción, y se debe mandar una señal muy clara a los servidores públicos para que estos casos no se repitan.

También pidieron que se les permita acceso al expediente, al contenido de las entrevistas o diligencias que se realicen, para tener de primera mano información sobre los avances y constatar que se está trabajando.

Por el momento desconocen cómo se justificó el incremento salarial, pues saben que el último puesto que tenía en junio de 2019, era de coordinadora adscrita a Seguridad Pública del Estado, con un salario de 70 mil 236 pesos, pero desconocen si ocupaba el mismo puesto que tenía en abril de 2017, cuando ganaba 28 mil 789 pesos mensuales.

Después que se retiraron de las oficinas del fiscal anticorrupción, los denunciantes recibieron un oficio de la Secretaría de Administración del gobierno estatal, en respuesta a una solicitud de información que presentaron el 1 de julio, para conocer el motivo por el cual se otorgó el incremento de salario de 133 por ciento a la suegra de "El Bronco".

La dependencia notificó a los peticionarios, que su solicitud es errónea, porque María Teresa Martínez, no es empleada, sino pensionada, y les dio un plazo no mayor a diez días hábiles, para que formulen de nuevo su petición.

Al respecto, Juan Manuel Ramos, comentó que este hecho deja en evidencia que quien ordenó o autorizó el "abusivo" aumento salarial a la suegra de "El Bronco", lo hizo con la clara intención de favorecerla con una pensión más elevada, que de no corregirse se le estará pagando de por vida.

No obstante confió que se podrá revocar si se hizo mal el procedimiento, y además se debe sancionar al que autorizó el incremento por lo menos con una sanción administrativa, y doña Tere tendrá que regresar dinero que reciba indebidamente, y conformarse con lo que le corresponda con el salario que tenía al mes de abril de 2017.

Dijo Ramos que apenas recibieron la notificación de que Martínez Galván ya no es empleada de Seguridad Pública y tiene calidad de pensionada, le avisaron al fiscal anticorrupción, para que ajuste las diligencias que tenga que realizar, al tiempo de considerar que con la confirmación de este dato, la fiscalía tiene más pruebas de las ilegalidades que se cometieron para favorecer a la suegra de Rodríguez Calderón, y esperan que actúe en consecuencia.