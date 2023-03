Sufre FGR revés en caso Segalmex

A-AA+

La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, sufrió su primer tropiezo judicial en su cacería contra implicados en el desfalco millonario a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Y es que el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito concedió un amparo al exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, que dejó sin efectos la vinculación a proceso que se le dictó en abril de 2022 por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con la compra de títulos bursátiles.

Asimismo, canceló las restricciones impuestas consistentes en la presentación periódica los días uno y quince de cada mes, exhibición de garantía económica por mil pesos, la prohibición de salir de la zona conurbada, esto es, de la Ciudad de México y Estado de México y de acercarse a los testigos.

Gavira Segreste, considerado prófugo de la justicia, libró por ahora la acusación por la presunta compra de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV); sin embargo, existen una orden de aprehensión en su contra por su participación en la compra simulada de 7.8 toneladas de azúcar a una empresa fantasma que cobró 142 millones 440 mil 883 pesos.

En junio del año pasado, un juez negó la protección de la justicia al exfuncionario en Segalmex. Inconforme con dicha resolución, René Gavira, interpuso recurso de revisión del que conoció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mismo que en febrero pasado revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo para que el juez de la causa deje sin efecto la vinculación a proceso en su contra.

El auto de no vinculación a proceso no impedirá que la Fiscalía General de la República (FGR) continúe con la investigación y vuelva a formular imputación contra René Gavira por los mismos hechos, salvo que en el mismo caso se decrete el sobreseimiento.

"De conformidad con el primer párrafo del numeral 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez dictada la no vinculación a proceso, el juez de control del conocimiento deberá dejar sin efectos cualquier medida cautelar dictada con motivo de la vinculación decretada".

El 6 de abril de 2022, el juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza, vinculó a proceso a René Gavira por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades dentro de la causa penal 5/2022 relacionado con la compra de títulos bursátiles.

Según la investigación de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR), René Gavira autorizó la compra, en junio de 2020, de 100 mil títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos, utilizando para ello recursos públicos provenientes de Segalmex.