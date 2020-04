Sufren odontólogos por el Covid-19, pero atienden urgencias

Casi a la medianoche, Anna le escribió un mensaje de Whattsap a María Isabel. Tenía la mejilla izquierda inflamada, con un dolor tan punzante que ese día no pudo comer ni trabajar, así que le escribió sabiendo que sería difícil encontrar atención médica a esa hora y más con la contingencia por Covid-19 en el país.

La respuesta de la odontóloga fue casi inmediata. No estaba dando consultas, pero le preguntó más detalles para determinar la gravedad del caso. También quiso saber si había tenido fiebre, diarrea, tos o gripe reciente. La citó a primera hora del día siguiente y le recomendó tomar una pastilla para aminorar el dolor esa noche. La endodoncia era urgente.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor en México, la Cirujana Dentista por la Universidad Autónoma de México, María Isabel Serrano, ha tenido que postergar alrededor de 150 citas médicas dentales que tenía del 30 de marzo al 30 de abril, periodo de duración de la Jornada Nacional de Sana Distancia establecida por el Gobierno Federal.

La principal vía de contagio del Covid-19 es a través de gotículas que expulsa una persona enferma al toser o estornudar, y la boca es el campo de trabajo de los odontólogos, pero hay casos graves, como el de Anna, que no pueden postergarse.

"La primera profesión que corre riesgo de contraer algún tipo de infección es la de los odontólogos, porque trabajamos a menos de un metro de las personas y dentro de la cavidad oral, una zona siempre húmeda que contiene una amplia gama de bacterias y tiene su propia flora. Hay más de 500 especies de bacterias en la boca, pero también hay virus y hongos en sus proporciones", dijo María Isabel a EL UNIVERSAL.

Tras doce años de dedicarse a la medicina dental en el sector privado, la doctora reconoce que la situación que vive el país no tiene precedentes. Hay riesgos, pero si un paciente está grave, atenderlo es parte de su compromiso, así como tomar todas las medidas precautorias.

Antes de atender físicamente a un paciente, realiza un cuestionario vía telefónica, y si éste presenta síntomas de Covid-19, lo remite a los números del gobierno como primer filtro para luego atender el malestar dental. Si el paciente únicamente tiene molestias dentales graves, agenda una cita.

"Los dolores pueden ser leves, moderados o severos. Leve es que no te impide trabajar, que está allí pero no es relevante, como una piedrita en el zapato. El moderado es el que te impide trabajar, ir a la escuela y que te despierta en la noche, un dolorcito palpitante que se alivia con medicamento. El dolor severo es el que se extiende de la zona del diente involucrado hacia un costado de la cara y puede subir al ojo, a la cabeza, te puede doler hasta el cuero cabelludo".

Las razones de estos dolores son, la mayoría de las veces, caries extensas donde se ve involucrado el nervio del diente; restos de comida incrustados entre la encía y el diente que pueden generar infecciones en los tejidos blandos; una fractura a consecuencia de un diente lastimado por caries o fractura dental de origen traumático, es decir, por un golpe.

"Un alto porcentaje de pacientes va a consulta cuando el dolor ya es intenso, y la principal causa de dolor es por caries extensa, donde ya se involucra la pulpa dental (el nervio del diente), y comienza un proceso infeccioso. Nosotros no esperábamos que llegara la pandemia, hay una serie de tratamientos que se están atendiendo y que se tienen que finalizar para que el paciente se pueda ir a hacer la cuarentena. Estamos dándole prioridad a los pacientes urgentes para que estén lo mejor posible, para que puedan masticar mientras dura este resguardo", comentó.

La semana pasada atendió solamente a cuatro pacientes con dolor intenso, entre ellos Anna. Una gran baja comparada con los alrededor de 30 pacientes que atiende semanalmente en Sedi, Clínica Dental (Insurgentes Sur 1160, CDMX).

"Se tienen que cumplir todas las medidas de asepsia y antisepsia, que consisten en limpieza de todas las superficies de la clínica, de los consultorios. Hay que tener un espacio ventilado, dejar distancia entre paciente y paciente con el propósito de que se limpie y se desinfecte todo, usar antisépticos para el aire, para que se limpie de aerosoles que salen del mismo trabajo. Hacer una limpieza minuciosa del instrumental dental y esterilización del mismo, con lo que se garantiza que esté libre de patógenos, ya sea bacterias o virus".

En un tuit publicado por la Secretaría de Desarrollo Económico el 2 de abril, se aclaró que "Todos los servicios médicos particulares únicamente podrán atender urgencias, por ejemplo, en el caso de consultorios dentales, deben suspenderse tratamientos estéticos o todo lo que no sea considerado una emergencia".

Tras acudir a una primera consulta para desinfectar la muela, Anna volvió al consultorio de María Isabel para comenzar con la endodoncia, pero tiene pendiente otra consulta que será hasta principios de mayo. Mientras tanto, el proceso de inflamación y el dolor se han disipado, y puede comer sin dolor estos días de cuarentena.

Para estas semanas, la doctora María Isabel recomendó comunicarse inmediatamente con su doctor en caso de presentar dolor, y de esta manera poder determinar las acciones a tomar y tomarlas a tiempo.

"No deben automedicarse. Si el dolor persiste más de 24 horas es posible que el cuadro se complique, que comience a haber inflamación de los tejidos", señaló.

También recomendó que, aunque no haya dolor, se mantengan las medidas de higiene después de consumir alimentos: usar cepillo dental y enjuague, hilo dental; también enseñarles a los niños sobre higiene bucal en estos días que se convive en familia.

En cuanto al miedo a contagiarse, menciona que en su caso prefiere tomar todas las medidas de seguridad necesarias, como usar doble protección en el rostro, cambiarse de ropa llegando a su casa y seguir todos los protocolos que ha compartido el gobierno. Una profesión como la suya, enfatiza, no debe dejar espacio para los errores.