Sugiere SRE no sacar cita para pasaportes por coronavirus

Frente a la emergencia sanitaria que se vive por la enfermedad del coronavirus, la Secretaría de Relaciones Exteriores sugirió a la ciudadanía posponer citas para la renovación o emisión por primera vez, del pasaporte. A través de un comunicado, el Gobierno de México también sugiere evitar todo viaje internacional que no resulte esencial.

"Ha aumentado notablemente el número de personas que enfrenta dificultades logísticas en el exterior, incluyendo la cancelación de vuelos, situación que persistirá en las próximas semanas", indicó Relaciones Exteriores. Añadió que para reprogramar una cita, es necesario comunicarse al número 800 8010773 y para lo cual es importante tener a la mano el nombre completo del solicitante y el número de folio de la cita.

Por lo pronto las oficinas de emisión de pasaportes atenderán a las personas con cita programada, adoptando para ello medidas de prevención. Además de reforzar las acciones sanitarias y de limpieza recomendadas, indicó la Cancillería, se limitará el número de personas que ingresen al inmueble.

Se dará atención expedita a adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad. Adicionalmente se reducirá en el sistema de citas el número máximo de trámites por día en atención a las recomendaciones en materia de distanciamiento social. Los usuarios no deberán asistir a la cita si presentan cualquier señal de enfermedad respiratoria.

"Se solicita que no asistan acompañados, salvo que sea absolutamente necesario, y que observen en todo momento las medidas recomendadas de higiene, incluyendo utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo. Se recomienda también lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar soluciones a base de alcohol gel al 70%", detalló.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, puntualizó, se mantiene en contacto con la Secretaría de Salud para implementar medidas adicionales cuando éstas resulten necesarias.