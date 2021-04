Sujeto mata con un hacha a perrito en Los Mochis; convocan a marcha

A través de redes sociales se convocó a una marcha en la ciudad de los Mochis para exigir castigo para el joven que asesinó a un perro con un hacha, afuera de un negocio de hamburguesas; los vecinos del sector Cedros lo habían bautizado con los nombre de "Corazón" o "Rodolfo".

En un video divulgado en redes sociales se aprecia que un hombre llega hasta donde el pequeño animal se encontraba acostado, muy cerca de un automóvil y a la salida de un negocio de hamburguesas y le descargó varios golpes con un hacha para luego alejarse ante la intervención de vecinos que presenciaron el ataque.

La persona responsable de esta crueldad animal fue identificado en comentarios en redes sociales como Jorge "N", vecino del fraccionamiento Cedros, quien supuestamente estaba molesto porque el perrito, conocido como "Corazón" o "Rodolfo", en días anteriores mordió a su novia.

--Convocan a marcha

A través de las redes, se convoca a una marcha este miércoles, la cual tendrá como destino las oficinas de la Vice Fiscalía General del Estado, ubicadas en la calle Zaragoza, casi esquina con Juárez, en el centro de la ciudad de los Mochis para denunciar este acto de crueldad animal y se castigue al presunto responsable de la muerte del pequeño animal.

--Casos de maltrato animal

En el mes de noviembre pasado, en la colonia ampliación el Barrio, en Culiacán un hombre armado atacó y lesionó con un machete la cabeza a una perrita, que recientemente había tenido una camada de crías.

Los activistas de la Fundación Laika Protectora de Animales, A.C., lograron atraparla, cuando amamantaba a sus crías en un lote baldío de dicho sector de la ciudad y la trasladó con su camada a un servicio veterinario para su curación.

El presunto agresor, identificado en redes sociales como vecino del mismo asentamiento humano, molesto por la presencia de la perrita sin dueño, no logró ser detenido por las autoridades judiciales.

Un mes antes de este hecho, en el fraccionamiento Villa Fontana, de la capital del estado vecino reportaron que un pequeño perrito, bautizado con el nombre de "Romero", presentaba una herida, puesto que una flecha le atravesó el cuello.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán en auxilio de voluntarios de la asociación civil protectora de animales lo trasladaron a una veterinaria, donde fue atendido de la herida y le sustrajeron el artefacto de más de 30 centímetros de longitud.

Según el dictamen médico que se rindió, el pequeño can fue estabilizado y en el transcurso de la semana se le practicarán nuevos estudios y radiografías para certificar que este no presenta lesiones internas a causa del impacto.