Sujeto tortura y mata a un perro en Zacatecas

Un perro callejero que se metió a la vivienda de una familia en busca de alimento fue cruelmente torturado por una persona que, frente a niños y mujeres de esa hogar, le incrustó una barra de metal en el hocico y durante horas lo hizo sufrir hasta matarlo.

De acuerdo con un video que ha circulado en redes sociales por unos ciudadanos de la colonia Huertas de los Santos Niños, en el municipio de Sombrerete, aseguraron que este hecho fue el pasado miércoles y fue reportado en ese instante a la autoridad municipal, quienes presuntamente se negaron a intervenir bajo el argumento que no era de su competencia por estar el perrito en una propiedad privada.

Tras ver la crueldad, los animalistas han externado su indignación con el actuar tanto de la ciudadanía que grabó el video y no hizo nada por salvar al indefenso animal, pero principalmente con la omisión e inacción de la autoridad, ya que el maltrato animal está contemplado tanto en la Ley de Bienestar y Protección Animal del Estado de Zacatecas y tipificado como delito penal en el Código Penal como Delitos Cometidos por Actos de Maltrato o Crueldad en contra de los Animales no Humanos con penas de hasta tres años de prisión.

En el video se informó que el perrito se metió a una vivienda que tenía el portón abierto quizá en búsqueda de comida o agua, pero una vez dentro comenzaron a maltratarlo a golpes y éste asustado salió corriendo y para protegerse se metió en medio de unos bloques de cemento afuera del domicilio.

Según el relato, un hombre, al que han identificado como José Luis Moreno Llamas, alias "El pelón", salió en la búsqueda del perrito.

Se menciona que al verlo escondido y no poder alcanzar al perrito con sus manos por estar entre la abertura de los bloques, en lugar de quitarlos para que el animal se retirara, fue por una barra de metal y comenzó a clavarla en el cuerpo y luego en el hocico, cuyos ladridos de dolor se escuchaban a metros de distancia.

En ese momento se dice que se reportó el hecho a la policía municipal y a la Unidad de Protección Civil, pero ninguna corporación acudió al lugar escudándose que el hecho ocurría en un domicilio particular y no era de su competencia.

Todo indica que el perrito no murió de inmediato y desde la mañana estuvo desangrando y agonizando, incluso, se refiere que cerca de las 16:00 horas, al ver que seguía vivo, y según se ve en el video, el sujeto que viste un pantalón de mezclilla y una playera gris, nuevamente agarró la lanza de metal y se la clava una y otra vez sin piedad hasta quitarle la vida.

Al fondo se ve a dos mujeres sentadas y a varios niños que presencian el cruel acto, pero en ningún momento se ve que hicieran nada por detener al sujeto, solo se ve que una niña se lleva las manos a la cara cada que el hombre clava la varilla y se escuchan los alaridos de dolor del perrito.

Este video ha indignado a la población zacatecana y diversos defensores de los animales han exigido a las autoridades municipales y estatales aplicar la ley contra el agresor, ya que el video es una evidencia para poder identificar al agresor y se le castigue.