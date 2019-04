Sujetos armados privan de su libertad a policía en Guadalajara

Un par de sujetos armados y encapuchados privaron de su libertad esta mañana a Manuel "N", policía de Guadalajara que se dirigía a cubrir su turno.

Según los reportes de la corporación, el uniformado de 36 años, acababa de salir de su casa en la colonia Coyula de Tonalá, Jalisco, cuando sus captores lo abordaron para llevárselo por la fuerza en un auto compacto. Las autoridades tienen indicios de que el policía tapatío, que portaba el uniforme y no estaba armado, era vigilado por los sujetos que se lo llevaron.

Con el plagio de este policía suman ya cinco los ataques contra uniformados de la corporación tapatía en lo que va del año, dos de ellos han muerto.

Pese a lo anterior, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, consideró que no hay una "cacería" contra los policías tapatíos y más bien consideró que se trata de represalias contra el buen trabajo de los elementos por parte de la delincuencia organizada. En tanto, la Comisaría tapatía informó que como medida preventiva ante este tipo de hechos se buscará que los mandos medios y superiores cuenten con escolta.

El titular de la corporación, Isaías Domínguez, señaló que Manuel Alejandro "F" era comandante y dijo desconocer los motivos del ataque, pues consideró que el elemento no había reportado algún servicio del que se pudiera desprender algún tipo de represalia.