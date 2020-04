Suma Nuevo León 11 defunciones y 613 pacientes de Covid-19

El estado de Nuevo León llegó a once defunciones y a 613 casos de Covid-19 de los cuales 300 están confirmados por el Indre y 313 por hospitales y laboratorios privados, informó el secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

El funcionario explicó que la onceava víctima fatal de coronavirus es un hombre de 58 años que murió en la clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un día después de ingresar al centro médico, y destacó que el hombre no tenía problemas de salud previos como diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o pulmonares, como se dio en los demás casos.

El paciente tenía tres contactos que ya están en estudio de epidemiología para tratar de detectarlos a fin de que no aumente la cadena de transmisión del virus SARS-CoV-2, aseveró el doctor Manuel de la O.

Comentó que ya son cuatro pacientes en el rango de 45 a 59 años que han muerto por Covid-19, mientras los siete restantes eran de 60 años o más años de edad, mientras el grupo etario donde existe el mayor número de pacientes es el de 25 a 40 años, que contagian a sus padres o abuelitos, "y son los que contribuyen a que se presenten las defunciones".

El 62 por ciento de las 613 personas que han contraído la enfermedad son del sexto masculino y el 38 por ciento del femenino, y el 96 por ciento del total reciben tratamiento ambulatorio y un cuatro por ciento (49 personas) están hospitalizados, de los cuales diez permanecen intubados en estado crítico. Asimismo 226 personas se han recuperado.

En otro orden, Manuel de la O aseguró que actualmente están ocupados al diez por ciento los hospitales covid existentes en la entidad, pero advirtió que lo peor está por venir, y si se relajan las medidas de prevención, se pueden saturar en pocos días los hospitales públicos y privados, y no habrá forma de atender a los enfermos, ni podrán acudir a Houston o San Antonio, Texas.

El Secretario de Salud estuvo acompañado por el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, y por Francisco Garza, pastor de la Iglesia Cristo Rey, pues declaró que la fe es muy importante en estos tiempos difíciles, para salir mejor librados de la pandemia.