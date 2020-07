Suma PRD a sus filas a diputado disidente de Morena y llega a 12

El diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, quien abandonó la bancada de Morena a principios de julio, solicitó formalmente a la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, incorporarse al grupo parlamentario del PRD, con lo que este creció a 12 integrantes.

Ayer la coordinadora de los diputados perredistas, Verónica Juárez Piña, invitó formalmente al diputado por el Distrito 4 de Quintana Roo a sumarse a las filas del sol azteca en aras del "fortalecimiento de la democracia y el progreso del país, así como para evitar el divisionismo a fin de que México avance en un mismo camino".

Pool Moo hizo público el 2 de julio su salida del Grupo Parlamentario de Morena en carta enviada al coordinador morenista Mario Delgado, en la que hizo saber su decisión por prevalecer en ese partido la división interna, no existir liderazgo tanto a nivel nacional como estatal y no haber sabido dirimir los conflictos internos del partido, cuyas bases nunca lo aceptaron pues se sintieron desplazadas.

"Desde hace seis meses, derivado de pugnas entre corrientes internas del partido, las cuales sólo denotan una lucha de poderes fácticos por intereses cupulares, han atropellado de manera alevosa, la esencia por la cual se formó este partido político, atacándose entre sí, provocando agresiones y denostaciones hacia las personas que nos sumamos a este proyecto", expuso en esa misiva de renuncia a la bancada, al referirse a Morena.

Aunque Pool Moo llegó a la 64 Legislatura postulado con las siglas del PT, como parte de la Coalición Juntos Haremos Historia y por acuerdos estratégicos para incrementar la bancada de Morena, se sumó a esa bancada, que abandonó el 2 de julio públicamente.

Ahora será el diputado 12 del PRD al decidir no regresar a las filas del PT.