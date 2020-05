Suman 135 casos de Covid-19 en trabajadores del Metro

El Sistema de Transporte Colectivo Metro tiene registrado a la fecha 135 trabajadores que dieron positivo a la prueba de Covid-19, de los cuales 88% son asintomáticos y se encuentran en aislamiento domiciliario; 30 personas se han recuperado y dos perdieron la vida.



El organismo indicó que durante la contingencia se implementó un sistema médicosanitario preventivo e integral para minimizar el contagio entre usuarios, trabajadores y familiares. Por ello, se han intensificado medidas de sana distancia, el trabajo en casa para actividades administrativas y personal vulnerable, filtros sanitarios, limpieza y sanitización en centros de trabajo y distanciamiento de personal operativo que desempeña labores esenciales, además se han distribuido cerca de 17 mil kits de protección, que contienen gel antibacterial, guantes y cubrebocas a trabajadores que continúan desempeñando labores esenciales en áreas estratégicas del Metro.

Una de las principales acciones es que, a diario, se toma la temperatura corporal a los trabajadores y se canaliza al servicio médico a cualquiera que presente fiebre o temperatura por encima del rango u otra sintomatología para la aplicación de la prueba, en tanto que a los trabajadores con resultados positivos asintomáticos y aquellos que en registro de temperatura llegan a 37.5 grados centígrados, se les entrega un kit que contiene un oxímetro de pulso para identificar hipoxia silenciosa y, en su caso, solicitar atención y prevenir complicaciones.

Asimismo a partir del lunes se habilitó una línea telefónica para que los trabajadores del Metro puedan consultar sus resultados de la aplicación de la prueba. Aunado a ello se cuenta con un número de WhatsApp, donde los trabajadores del STC pueden solicitar orientación relacionada a su salud y la de su familia; así como a sus actividades, condiciones y sitios laborales.

Lanzan campaña "Que no te cargue el payaso"

Con el objetivo de sensibilizar a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro sobre el uso obligatorio de cubrebocas, este jueves inició la campaña "Que no te cargue el payaso" ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Los encargados de esta actividad son los payasitos Fresia, Skatiny, Sindy, Piñita, Sonrisitas, Pispirin, Bodoquito y Zapatón, quienes están en las estaciones Pantitlán Líneas 1, 5 y 9; Pino Suárez Líneas 1 y 2; San Lázaro Línea 1; Indios Verdes Línea 3 y Cuatro Caminos Línea 2.

En esos puntos los payasos exhortarán a los usuarios a usar cubrebocas y a quienes no lo porten les obsequiarán uno. Asimismo, invitarán a los usuarios a utilizar gel antibacterial al ingresar y salir de la Red del Metro.

La actividad de los cómicos se llevará a cabo de lunes a viernes de 07:00 a 12:00 horas y se tiene previsto que concluya hasta final de mes.

El Metro expuso que con la iniciativa "Que no te cargue el payaso", se está apoyando la economía del gremio de los payasos.

--Estaciones del Metro cerradas

Desde el 23 de abril y, hasta nuevo aviso, permanecen cerradas 38 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, como parte de las medidas en la Ciudad de México durante la Fase 3 de la pandemia por coronavirus o Covid-19.

Las estaciones que están cerradas son Juanacatlán de la Línea 1; Allende, Panteones, Popotla y Villa de Cortés, de la Línea 2; Bondojito, Canal del Norte, Fray Servando y Talismán de la Línea 4; Aragón, Eduardo Molina, Hangares, Misterios y Valle Gómez de la Línea 5.

En tanto de la Línea 6 las estaciones Lindavista, Norte 45 y Tezozómoc; Constituyentes, Refinería y San Antonio, de la Línea 7; de la Línea 8 las estaciones Aculco, Cerro de la Estrella, La Viga y Obrera; mientras que de la Línea 9 Ciudad Deportiva, Lázaro Cárdenas, Mixiuhca y Velódromo.

En la Línea 12 permanecerán cerradas las estaciones Eje Central, San Andrés Tomatlán y Tlaltenco; de la Línea A las estaciones Agrícola Oriental, Canal de San Juan y Peñón Viejo; y de la Línea B, las estaciones Deportivo Oceanía, Olímpica, Romero Rubio y Tepito. En tanto la Línea 3 no tendrá cierres de estaciones.