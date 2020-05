Suman 21 integrantes del personal de salud con Covid-19 en Nuevo León

Un total de 21 integrantes de personal de salud y 26 elementos policiacos han contraído Covid-19 en Nuevo León, informó Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano.

Señaló que entre los que actualmente padecen la enfermedad, hay un doctor que permanece hospitalizado y no está grave, pero tiene requerimiento de oxígeno, además de que está en observación para ver cómo evoluciona su estado de salud, ya que está en los primeros días de que desarrolló los síntomas.

Asimismo, respecto al grupo de 65 policías que permanecen en aislamiento en las instalaciones de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Becerra Aquino afirmó que seis fueron los que dieron positivo al virus SARS-CoV-2, pero desde que inició la pandemia en la entidad, van 26 elementos que han contraído la enfermedad.

La subdirectora del Hospital Metropolitano, que este martes dio a conocer la actualización de cifras de Covid-19 en ausencia del Secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo que diariamente se están visitando unas 50 empresas, entre esenciales y no esenciales, para verificar que las primeras cumplan con los protocolos para poder operar y las segundas para cerrarlas porque no deben estar abiertas.

Respecto a la actualización de cifras, dio a conocer que son ya 63 defunciones por coronavirus que se registran en la entidad, con el deceso de una mujer de 76 años que era atendida en el IMSS y tenía antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus y obesidad.

Son ya mil 679 casos de coronavirus acumulados -87 más que el lunes-, de los cuales 974 han sido confirmados por el Indre y 705 hasta el momento sólo en hospitales y laboratorios privados.