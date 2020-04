Suman 26 muertos por Covid-19 en Sonora

La Secretaría de Salud de Sonora confirmó el fallecimiento de dos personas a causa de Covid-19, con las que se acumulan 26 decesos por esta enfermedad en el estado, además de 10 nuevos casos positivos para un total de 224 desde el 16 de marzo, cuando se detectó el primer paciente de esta enfermedad en Sonora.

Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud, detalló que las defunciones ocurrieron en dos personas del sexo masculino, ambos previamente confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

El primer caso sucedió en un hombre de 51 años, que fue confirmado el 24 de abril con residencia en San Luis Río Colorado, y quien además tenía diabetes; comenzó con síntomas respiratorios el 16 de abril, en tanto que durante la madrugada de hoy presentó paro cardiorrespiratorio y falleció a las 02:10 horas.

El segundo fallecimiento ocurrió en un hombre de 34 años, residente de Hermosillo, afiliado al Isssteson y con antecedente de obesidad; inició sus síntomas el 18 de abril, y el 25 de abril a las 06:00 horas fue hospitalizado por insuficiencia respiratoria severa que ameritó ventilación mecánica invasiva. El paciente presentó paro cardiorrespiratorio y falleció este sábado a las 10:00 horas; se trata de un elemento de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

"Con profunda tristeza damos a conocer el lamentable fallecimiento de un elemento de la Policía Estatal, en quien reconocemos el trabajo que desempeñó, así como su entrega a su labor. A su familia nuestro más profundo pésame por tan dolorosa perdida", manifestó el secretario.

Luego continuó: "hago un reconocimiento a todos los servidores públicos de Seguridad que, con su presencia, esfuerzo y disposición, han contribuido a enfrentar las labores de apoyo en esta contingencia de salud pública, mantenido la guardia en alto y comprometidos siempre, con la sociedad sonorense".

Con las defunciones de hoy, dijo, se acumulan 26 en Sonora y detalló, 17 de ellos corresponden a mujeres y nueve a hombres, los cuales corresponden 11 a la Secretaría de Salud; ocho al IMSS; seis al Isssteson y uno al Issste.

Agregó que las defunciones corresponden a los municipios de: San Luis Río Colorado, con ocho fallecimientos; Magdalena, Hermosillo y Huatabampo, con tres cada uno; Caborca, Sáric y Nogales, con dos cada uno; mientras que Opodepe, Guaymas y Cajeme, con uno cada uno.

El funcionario dijo que los 10 nuevos casos ocurrieron en seis mujeres y cuatro hombres, cuyas edades oscilan entre 31 y 64 años, ocho de ellos residentes del municipio de San Luis Río Colorado, mientras que los dos restantes son residentes de Huatabampo y Guaymas.

Añadió que ninguno de ellos tiene antecedentes de viaje fuera del estado. Los pacientes iniciaron síntomas entre el 30 de marzo y 20 de abril, nueve son casos moderados y se encuentran en aislamiento domiciliario, mientras que un paciente se encuentra hospitalizado muy grave.

Mencionó que los 224 casos de Covid-19, en Sonora se distribuyen de la siguiente manera: San Luis Río Colorado (115), Hermosillo (38), Huatabampo (16), Cajeme (13), Nogales (9), Caborca (7), Navojoa (6), Guaymas (5), Magdalena y Sáric 4 casos cada uno, Opodepe y Etchojoa 2 cada uno; Agua Prieta, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles un caso cada uno; 115 son mujeres y 109 hombres.

Abundó que respecto a la institución médica 153 corresponden a la Secretaría de Salud; 53 al IMSS; 11 al Isssteson; y siete al Issste. En total se han estudiado 989 casos sospechosos: 224 casos fueron confirmados y 765 fueron descartados por laboratorio. Al momento, 35 pacientes se han curado y se han dado de alta; 153 se mantienen con un cuadro leve con manejo en casa; 10 están hospitalizados, uno de ellos estable y nueve muy graves, dos de ellos se encuentran con ventilación mecánica invasiva.

"Hoy quiero hacer un llamado muy especial a sacar lo mejor de nosotros mismos y ejercer todos dos valores muy importantes para superar juntos esta pandemia, el valor de la responsabilidad y el valor de la solidaridad, ambos van estrechamente ligados, porque mientras seas responsable y acates los ordenamientos de quedarte en casa, estarás cuidando de ti, de los tuyos y, muy importante, de los que nos cuidan a nosotros", aseguró.

Clausen Iberri puntualizó la importancia de que la población apoye el combate a esta pandemia con responsabilidad y solidaridad, pues si las personas se quedan en casa se protegen a sí mismos, a su familia y al personal que cuida de los sonorenses, como son el de salud y de seguridad pública, los primeros porque atienden a los pacientes con Covid-19 y los segundos que están en calle forzando que la gente se quede en casa.

"Es una situación muy triste porque son personas que sabiendo que arriesgaban su vida cumplieron con su trabajo, tú y yo y todos tenemos la obligación moral de protegerlos y lo podemos hacer con una acción muy sencilla: quedándonos en casa, si tú te quedas en casa no arriesgas a nadie y de paso te proteges a ti. Este llamado es sincero", dijo.

Refuerzo humano e infraestructura

El secretario de Salud informó las acciones que está tomando el gobierno del estado para atender de manera especial el tema de San Luis Río Colorado, donde se está reforzando la plantilla de personal y la infraestructura habilitando unidades hospitalarias específicas para atender a "pacientes Covid".

"He instruido tomar la Clínica Santa Fe para que en las siguientes 24 horas hayamos traspasado a ella a todos los pacientes de medicina interna, pediatría, gineco y cirugía, es decir, todos los pacientes no Covid-19; y de esa forma, a partir del lunes poder contar en el Hospital General de San Luis Río Colorado con 30 aislados acondicionados para pacientes Covid", anunció.