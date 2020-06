Suman 31 los detenidos en Celaya: fiscalía

El total de detenidos el pasado sábado en diferentes puntos de Guanajuato fue de 31, de los cuales tres mujeres y dos hombres fueron capturados con una orden judicial solicitada por la fiscalía del estado.

El gabinete de seguridad de la entidad confirmó que en el cateo realizado en San Isidro Elguera fueron detenidas María "N", Juana "N" y Rosalba "N", madre, hermana y prima del líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortíz, El Marro.

Las tres mujeres son consideradas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato como presuntas operadoras financieras de dicha organización criminal.

Fuentes estatales de inteligencia señalaron que la casa donde se les detuvo es una de las propiedades donde habitaba María "N", madre de El Marro.

El gabinete de seguridad indicó que en esa misma acción, fuerzas estatales y federales detuvieron a dos hombres más, de quienes no revelaron su identidad.

Detalló que a estas cinco personas les fueron asegurados cerca de 2 millones de pesos, droga sintética y vehículos de distintas marcas.

Hasta el momento, la fiscalía estatal no ha informado los cargos que se les imputan a las y los implicados, por los cuales solicitaron la orden judicial.

Las otras 26 personas (17 mujeres y nueve hombres) fueron detenidas durante los bloqueos e incendios de vehículos y establecimientos, por lo que serán acusadas de terrorismo, de acuerdo con la fiscalía.

Un duro golpe para el líder criminal. La captura de la madre de El Marro ha sido el más duro golpe que ha recibido el líder criminal, consideró el exprocurador de Guanajuato y consultor en seguridad, Juan Miguel Alcántara Soria.

Expuso que históricamente, la figura materna siempre ha sido la fortaleza emocional de los capos, pero también su mayor debilidad, por el apego que tienen con ellas.

"Podremos ver en próximas horas la reacción de un animal herido, dañado emocionalmente y que da coletazos", consideró.

En su experiencia, advirtió que eso puede implicar reacciones más violentas, pues son tomadas "con la cabeza caliente".

Recordó que la diferencia de El Marro con los viejos capos es que los sinaloenses siempre actuaron con la cabeza fría.

"Los capos ahora actúan mucho con la cabeza caliente y eso es lo que los hace más peligrosos", reiteró el también abogado.

Explicó que José Antonio Yépez inició sus operaciones delincuenciales de extracción de hidrocarburos hace unos 20 años.

Relató que El Marro no aspiraba a convertirse en el líder de un cártel con presencia nacional y esa es una fortaleza y al mismo tiempo una debilidad, "porque esperaba ser un administrador muy local de un mercado muy lucrativo y suficiente para sus ambiciones".

Ahondó que el problema para el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación a Guanajuato, para disputarle los mercados ilícitos, entre ellos el del huachicol.

El experto agregó que el operativo del fin de semana mostró la disposición del gobierno para mínimamente contener a uno de los cárteles que desangran al país.