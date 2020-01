Suman 32 niñas asesinadas en Oaxaca en 4 años

Organizaciones feministas de la sociedad civil informaron que de finales de 2016 a la fecha han asesinado a casi 400 mujeres en Oaxaca, 32 de ellas niñas y adolescentes, lo anterior lo dieron a conocer para exigir castigo a los responsables del asesinato de una mujer y sus dos hijas de 7 y 2 años de edad.

El sábado pasado, en la localidad El Huamuche de Santiago Ixtayutla, en la Costa de Oaxaca, Teresa y sus dos pequeñas fueron asesinadas con arma de fuego, ataque en el que otros tres menores de edad y dos adultos resultaron con heridas de bala.

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad condenó este triple feminicidio y señaló que con él suman 396 mujeres asesinadas, de los cuales 32 casos fueron en contra de niñas y adolescentes.

De la misma manera responsabilizó a las autoridades estatales de estos "crímenes de odio" ya que no han logrado generar políticas públicas que garanticen la vida y seguridad de las mujeres en la entidad.

Además exigió a la Fiscalía General del Estado (FGEO), que investigue con perspectiva de género y facilite el acceso a la justicia para la familia de las víctimas.

La presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer "Rosario Castellanos" (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, dijo que la falta de una política pública de prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres y las niñas, da como consecuencia un incremento de los niveles de violencia y por lo tanto un entorno de violencia feminicida, "donde se coloca en riesgo la libertad, la integridad y la vida de las mujeres y las niñas".

Para la activista es preocupante que la violencia de género ha alcanzado a municipios que no han sido considerados de riesgo en la Declaratoria de Alerta por violencia de género y más aún, se extiende hacia las niñas y las adolescentes.

"Por ello causa una profunda indignación el asesinato violento de tres mujeres, dos niñas, de 2 y 7 años y de su madre, ocurridos en Santiago Ixtayutla".

La omisión gubernamental, señaló, es responsable de que en enero de 2020 sumen dos niñas y una adolescente asesinadas de manera violenta, por lo que como organización de la sociedad civil demandaron que el caso se investigue como feminicidio infantil.

Afirmó que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género, producto de la violación a sus derechos humanos tanto en el ámbito privado como público y está conformada por conductas sociales y de Estado que pueden culminar en la muerte violenta de las mujeres y las niñas.

"Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, sin embargo, cuando se les expone a un contexto de riesgo se les arrebata su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral", puntualizó.

De acuerdo con el recuento de los asesinatos de mujeres en Oaxaca realizado por GESMujer, de finales de 2016 a la fecha suman 397 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta; 179 desde la Declaratoria de Alerta por violencia de género y 15 en este 2020.

Una mujer y dos niñas asesinadas de manera violenta en Ixtayutla, apuntó, es una grave señal de alarma en un contexto de riesgo se desconoce si los actos de privación de la vida son el resultado "de la misoginia que expresa la desvalorización y el odio hacia las mujeres y las niñas y por ello deben ser investigados como feminicidio".

"Por lo que demandamos que en las próximas comparecencias de titulares de todas las instancias que tienen dentro de su competencia impulsar acciones para salvaguardar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres, ante el Congreso local, las y los diputados asuman la responsabilidad de colocar en alta prioridad el tema de la violencia feminicida".