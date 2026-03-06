Suman 33 muertes por sarampión: Ssa
Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) confirmó que hasta el 4 de marzo de este año se han registrado 33 muertes a causa del brote de sarampión que sufre el país desde el año pasado, ante lo que ha desplegado una campaña de vacunación masiva.
Las autoridades sanitarias han registrado 15 casos confirmados de sarampión durante la última semana, siendo 12,237 los contagios confirmados desde el año pasado. De acuerdo a la Secretaría de Salud, el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (1,658 casos), seguido de los de 5 a 9 años (1,444).
En cuanto a la mortalidad, se produjeron 33 fallecimientos por el actual brote, de los cuales nueve se dieron en enero y febrero de este año, en los estados de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Durango y Tlaxcala.
Ante el aumento de contagios en algunos territorios como Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que hasta la fecha se han aplicado 21 millones de vacunas en el país y garantizó que existen suficientes biológicos contra esta enfermedad "y están por llegar más".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, señaló que en México "hay un alto nivel de vacunación", por lo que confió en que no habrá mayores contagios ante el Mundial de Fútbol 2026.
no te pierdas estas noticias
Fiscalía de México dice que han arrestado a 47 implicados en "narcorrancho" en Jalisco
EFE
El colectivo Guerreros Buscadores continúa encontrando restos humanos y prendas en el predio de Teuchitlán, Jalisco.
SRE evalúa evacuaciones de mexicanos en Medio Oriente
El Universal
Hasta 321 mexicanos han salido por tierra desde países como Israel, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.
Blindaje en Palacio Nacional previo al 8M en Ciudad de México
El Universal
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las medidas buscan evitar confrontaciones durante el 8M.